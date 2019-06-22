ايغهالو ينقذ نيجيريا من فخ بوروندي

المصدر: أ ف ب

أنقذ المهاجم البديل أوديون إيغهالو منتخب بلاده نيجيريا من فخ بوروندي الضيفة الجديدة على النهائيات، وقاده إلى فوز صعب 1-صفر على استاد الاسكندرية في افتتاح الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وسجل لاعب واتفورد الإنجليزي السابق وتشانغ تشون الصيني ياتاي حاليا إيغهالو الهدف الوحيد في الدقيقة 77 بعد خمس دقائق من نزوله مكان بول أونواتشو.

وتصدرت نيجيريا المجموعة برصيد 3 نقاط بانتظار نتيجة المباراة الثانية بين غينيا ومدغشقر التي تقام في وقت لاحق اليوم.

وكاد مدرب نيجيريا الألماني غيرنوت رور يدفع ثمن اختياراته للتشكيلة بعدما قرر الإبقاء على إيغهالو ولاعب وسط النصر السعودي أحمد موسى على دكة البدلاء، لأن منتخب "سوبر إيغلز" ("النسور الممتازة") لم يظهر بالمستوى المأمول وكاد يسقط في فخ المنتخب البوروندي، الذي لم يخسر أية مباراة في التصفيات.

ودفع رور بموسى في الدقيقة 58 مكان القائد جون أوبي ميكل، ثم بإيغهالو في الدقيقة 72، فنشط الهجوم النيجيري ونجح في خطف هدف الفوز.

وكللت نيجيريا عودتها إلى النهائيات بعد غيابها عن النسختين الأخيرتين وتحديدا منذ تتويجها بلقبها الثالث والأخير العام 2013.

وتعتبر نيجيريا من كبار القارة الإفريقية وسجلها في النهائيات من الأبرز، إذ توجت باللقب ثلاث مرات وحلت وصيفة أربع مرات، فيما جاءت ثالثة سبع مرات، أي إنها صعدت إلى منصة التتويج في 14 مناسبة، أقل بمرة واحدة من حاملة الرقم القياسي مصر (15 بينها 7 ألقاب).

وكان المنتخب البوروندي، الذي يشارك في النهائيات القارية للمرة الأولى، الأفضل أغلب فترات المباراة ووقف ندا أمام نيجيريا صاحبة الخبرة في العرس القاري، بل إنه كان الأكثر خلقا للفرص والأقرب إلى التسجيل بقيادة نجم ستوك سيتي الإنجليزي سعيدو بيراهينو.

ودفعت بوروندي ثمن الفرص التي أهدرها مهاجموها خصوصا في الشوط الأول، وكادت بوروندي تفتتح التسجيل عبر سيدريك أميسي إثر تلقيه كرة عرضية من فرانسيس مصطفى داخل المنطقة فهيأها لنفسه بيمناه وسددها "على الطائر" بالقدم ذاتها من مسافة قريبة بين يدي دانيال أكبيي (ق14).

وردت نيجيريا بتسديدة إيبيري بول أونواتشو بين يدي الحارس جوناثان ناهيمانا (ق25).

وأوشك غايل بيجيريمانا أن يفتتح التسجيل بتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة كادت تخدع الحارس أكبيي اذ أفلتت من يديه قبل أن يشتتها الدفاع (ق29)، وأخرى للمدافع فريدريك نسابييومفا أبعدها الحارس أكبيي بصعوبة قبل ان ترتد الى بيراهينو الذي سددها فوق الخشبات (ق37).

واضطر رور إلى الدفع بالمدافع أوازييم تشيدوزي كولينز مكان عبدالله شيهو، الذي تعرض للإصابة في الدقيقة 42.

وكانت نيجيريا البادئة بالتهديد مطلع الشوط الثاني، واقترب المدافع كينيث أوميرو من التسجيل بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية مرت فوق العارضة بسنتمترات قليلة (ق52).

ودفع رور بموسى مكان أوبي ميكل (58)، وأخرج أونواتشو لصالح إيغهالو، فنجح الأخير في خطف هدف الفوز عندما استغل كرة رائعة بالكعب من المدافع تيميتايو أولوفيسايو أولاولوا أينا داخل المنطقة فلعبها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ارتدت من القائم وعانقت الشباك (ق77).

وهو الهدف الدولي الثاني عشر لايغهالو هداف التصفيات برصيد 7 أهداف.