أوغندا تفاجئ الكونغو بهدفين في كأس أمم إفريقيا

المصدر: د ب أ

استهل منتخب أوغندا مشواره في النسخة الثانية والثلاثين من كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر، بالفوز على نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية 2 /صفر اليوم السبت في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

وتقدم باتريك كادو بهدف لأوغندا في الدقيقة 14 ثم أضاف إيمانويل أوكوي الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وبهذه النتيجة تصدر منتخب أوغندا ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن مصر، التي فازت أمس الجمعة على زيمبابوي بهدف دون رد في المباراة الافتتاحية.

وصعد منتخب الكونغو الديمقراطية للمرة التاسعة عشرة في تاريخه، والرابعة على التوالي لكأس أمم أفريقيا، عقب حصوله على المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة للبطولة، التي ضمت منتخبات زيمبابوي وليبيريا والكونغو برازافيل، برصيد تسع نقاط، عقب تحقيقه انتصارين وثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة.

وأجرى منتخب الكونغو الديمقراطية مباراتين وديتين استعدادا للبطولة، حيث تعادل بدون أهداف مع منتخب بوركينا فاسو، كما تعادل أيضا 1 / 1 مع منتخب كينيا استعدادا للبطولة الافريقية، حيث يسعى الفريق للتتويج بلقبها للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن فاز باللقب مرتين من قبل في عامي 1968 و1974.

وقطع منتخب أوغندا أول خطوة له في تحقيق حلم الصعود للأدوار الإقصائية في البطولة للمرة الأولى منذ 41 عاما، خاصة مع تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للدور الثاني، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بمرحلة المجموعات.

وصعد منتخب أوغندا، الذي حقق أفضل إنجازاته بالحصول على المركز الثاني في نسخة المسابقة العام 1978 بغانا، لنهائيات أمم أفريقيا للمرة السابعة في تاريخه وللنسخة الثانية على التوالي، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية عشر في التصفيات المؤهلة للبطولة، التي ضمت منتخبات جزر الرأس الأخضر (كاب فيردي) وتنزانيا وليسوتو.

وحصل المنتخب الأوغندي الملقب بـ (الرافعات)، على 13 نقطة خلال مشواره في البطولة، عقب تحقيقه 4 انتصارات وتعادلا وحيدا وخسارة وحيدة، وسجل لاعبوه 7 أهداف، في حين منيت شباكه بـ 3 أهداف.

ووجه المنتخب الأوغندي تحذيرا لجميع منافسيه في المجموعة، بعدما حقق مفاجأة كبرى بتغلبه 1 / صفر على منتخب كوت ديفوار في المباراة الودية التي جرت بينهما بمدينة دبي الإماراتية يوم السبت الماضي.

يذكر أن هذه هي المباراة الرسمية الخامسة التي تجرى بين المنتخبين، لكنها الأولى في بطولات أمم أفريقيا، حيث سبق أن التقيا في أربع مواجهات سابقة، وحقق كل منتخب الانتصار في مناسبتين.