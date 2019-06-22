منتخب مصر يكشف مصير حجازي بعد إصابته

المصدر: البيان الالكتروني

أثبتت الفحوصات والأشعة التي خضع لها لاعب المنتخب المصري ونادي وست بروميتش الإنجليزي، أحمد حجازي، تعرضه لإصابة بكسر في الأنف، وذلك خلال مشاركته في فوز الفراعنة أمام زيمبابوي، بافتتاح كأس أمم أفريقيا 2019.

وأكد طبيب منتخب مصر، محمد أبو العلا، وفقا لوسائل إعلام مصرية أن إصابة حجازي لن تمنعه من استكمال المعسكر الحالي، والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي.

وأضاف أبو العلا، أنه لا بد للاعب خلال هذه الفترة، من الالتزام بالتدابير الطبية الواجبة في مثل هذه الحالة.

وكان حجازي قد تعرض لإصابة قوية في الأنف، إثر اصطدامه برأس لاعب آخر في منتخب زيمبابوي، مما أدى إلى تعرضه لنزيف في الأنف على أرض الملعب.