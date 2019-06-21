انتهاء أزمة افتتاح أمم أفريقيا ومصر تواجه زيمبابوي

المصدر: البيان الالكتروني

حدثت أزمة قبل ساعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد تمرد لاعبي منتخب زيمبابوي وتهديدهم بعدم خوض لقاء الافتتاح أمام منتخب مصر بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المادية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن تدخل سفير زيمبابوي في مصر ساعد في نزع فتيل الأزمة، بعد أن هدد بعض اللاعبين بالعودة للبلاد وعدم خوض البطولة بسبب عدم التزام اتحاد زيمبابوي بالالتزامات المالية المتفق عليها.

وأضافت أن الأزمة تم احتواؤها، وتدرب منتخب زيمبابوي على ملعب الافتتاح "ستاد القاهرة"، تعويضا للحصة التدريبية التي ألغيت، الخميس.

وذكرت أن منتخب زيمبابوي سيحضر إلى ملعب المباراة مبكرا للإحماء وخوض فقرة تدريبية أخرى مصغرة قبل اللقاء.