رئيس كاف يشيد بجاهزية مصر رغم ضيق الوقت

المصدر: Ⅶ القاهرة - د ب أ

أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أن مصر نجحت في الالتزام بكل شيء في تنظيم بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، منذ الحصول على الموافقة لتنظيم هذا الحدث، رغم ضيق الوقت.

وقال أحمد في مؤتمر صحافي أمس: «اتخذنا كل ما يلزم من أجل النهوض بمعايير الأداء، والتزمنا بالموعد.. أفريقيا تتميز بالتنوع الجغرافي، كان قراراً حاسماً تنظيم البطولة في هذا الوقت».وأضاف: «أود هنا أن أشيد بالتزام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في نجاح بلاده في تنظيم هذه البطولة في خمسة أشهر فقط وبالتزام فائق النظير».

وأكد أحمد أحمد، أنه تم الاستقرار على بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) من دور الثمانية.

وأوضح أحمد، أن الكاف حصل على ضمانات كافية من السلطات المصرية حول تنظيم البطولة بشكل جيد يليق بالقارة السمراء، مؤكداً أن هناك استعدادات كبيرة، ومصر بلد خالية من الأخطار.

ووجه رئيس الكاف رسالة إلى الجميع بضرورة تضافر الجهود للخروج بشكل جيد، متمنياً لمصر أن تعيش دوماً في سلام وحرية. وتابع: «لدي نائبان وأعضاء الكاف، وهنا نشعر بالراحة التامة في مصر وكأننا في بيتنا، وأتنقل فيها بمفردي دون حراسة، مصر دولة آمنة ومستقرة».