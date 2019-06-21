المصدر: القاهرة - وكالات

يرجع آخر فوز لأصحاب الأرض في المباريات الافتتاحية لأمم أفريقيا إلى نسخة البطولة عام 2012، التي اشتركت غينيا الاستوائية في استضافتها مع الغابون التي وافقت على أن تلعب المباراة الافتتاحية على أرض شريكتها في الاستضافة، وتغلب منتخب غينيا الاستوائية على نظيره الليبي 1 - 0، سجله خافيير بالبوا بينما كان التعادل هو سيد الموقف في افتتاحيات النسخ الثلاث الأخيرة.

ويعتبر المنتخب المصري أكثر المنتخبات نجاحاً في المباريات الافتتاحية، عقب تحقيقه أربعة انتصارات من إجمالي خمس مباريات افتتاحية، بينما يعد المنتخب الجزائري صاحب أكبر فوز في اللقاءات الافتتاحية، عندما تغلب 5 - 1 على نظيره النيجيري في افتتاح البطولة عام 1990 بالجزائر.