التتويج يعزز آمال صلاح في لقب الأفضل

المصدر: Ⅶ القاهرة - وكالات

سيكون النجم الدولي المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أمام فرصة ذهبية لتعزيز آماله في أن يكون أول لاعب عربي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم، عندما يقود منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام بمصر بدءاً من اليوم حتى 19 يوليو المقبل.

وكان صلاح انضم للقائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة (ذا بيست)، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم، العام الماضي، لكنه جاء في المركز الثالث، بعد النجمين الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني (المتوج بالجائزة)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي. وارتفعت أسهم صلاح في الحصول على الجائزة المرموقة في العام الحالي، لا سيما بعدما قاد ليفربول لاستعادة لقب دوري أبطال أوروبا، الذي غاب عن خزائنه لمدة 14 عاماً، في الموسم المنصرم.

ولعب الفرعون المصري دوراً بارزاً في تتويج الفريق الأحمر بالمسابقة القارية، بعدما سجل خمسة أهداف خلال مشوار ليفربول في البطولة، من بينها ركلة جزاء في المباراة النهائية للمسابقة أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ليتصدر ترتيب هدافي الفريق في المسابقة القارية خلال النسخة الماضية.

إنجاز جديد

كما حقق صلاح إنجازاً جديداً في مسيرته مع ليفربول، باحتفاظه بلقب هداف بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، بعدما تقاسم ترتيب هدافي المسابقة العريقة مع زميله السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفاً.

ويرى الكثير من المتابعين، أن تتويج المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في تاريخه، سيسهم بقوة في تعزيز فرصة صلاح، الذي توج بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا في العامين الماضيين، من قبل الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)، في أن يصبح ثاني لاعب من القارة السمراء ينال جائزة أفضل لاعب في العالم، بعد الليبيري جورج وايا، الذي نال الجائزة عام 1995، حينما كان لاعباً في صفوف ميلان الإيطالي.

ويأمل صلاح في تعويض إخفاقه في الفوز ببطولة أمم أفريقيا، التي كان قريباً من الفوز بها مع منتخب مصر في النسخة الماضية للمسابقة، التي أقيمت بالغابون عام 2017، لولا خسارة المنتخب الملقب بـ (الفراعنة) 1 - 2 أمام نظيره الكاميروني في المباراة النهائية للمسابقة.

كما يهدف اللاعب المصري لتحقيق إنجاز جديد، يضاف إلى سلسلة إنجازاته مع منتخب بلاده، الذي قاده للعودة للمشاركة في بطولات كأس العالم للمرة الأولى، بعد غياب دام 28 عاماً.