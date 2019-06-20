ماذا قال رياض محرز عن محمد صلاح؟

المصدر: البيان الالكتروني

يشكل النجم رياض محرز قوة كبيرة في صفوف منتخب الجزائر خلال كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تنطلق الجمعة في مصر، ويعقد عليه أنصار "محاربي الصحراء" آمالا عريضة من أجل مساعدة الخضر على التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخهم، خاصة وأن المنتخب الجزائري مليء بالنجوم القادرين على صناعة الفارق بالبطولة، بحسب "آس".

وتحدث رياض محرز الأربعاء عن جاهزية منتخب بلاده للتحدي الأفريقي ومشواره مع مانشستر سيتي بطل الدورى الانجليزي الممتاز، وكذلك المقارنة بينه والنجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزي.

وقال محرز عن كأس الأمم الإفريقية: "نحن جاهزون، ونعرف أن بطولة كأس إفريقيا لا تكون سهلة أبدا.. خاصة خارج بلدنا، في مصر التي هي بلد تتميز بحضور جماهيري غفير بالنظر لكون عدد سكانها يقارب المئة مليون، وسيلقى منتخبها دعما قويا".

وتابع محرز: "أما بالنسبة لنا، فإننا ولأول مرة منذ مدة طويلة، لا نبدأ بطولة إفريقية باعتبارنا مرشحين للفوز، وأعتقد أن ذلك سيكون أمرا جيدا، لأن الضغوط لن تكون كبيرة ولدينا لاعبون ممتازون وفريق جيد ومدرب جيد، وسنحاول أن يكون لنا مشوار متميز وسيكون اللقب للجزائر".

وعن وجود الجزائر مع منتخب السنغال في بطولة واحدة يقول محرز: "في دور المجموعات بجميع البطولات، سواء كانت كأس العالم أو كأس إفريقيا، من المهم جدا الفوز بالمباراة الأولى، التي تعتبر ضربة الانطلاق في المنافسات، لكن ذلك لا يعني أننا سنخرج من المنافسة في حال خسرنا المباراة الأولى، وعلينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، وأن نجتهد في التدريبات، والسنغال من بين المنتخبات المرشحة للقب، وكذلك يجب عدم التقليل من منتخبات أخرى المغرب وتونس وكوت ديفوار وغانا، وهي فرق تظهر دائما قدرا كبيرا من الصلابة والقوة، وتصل بانتظام للدور الربع النهائي أو نصف النهائي، وصحيح أنها ستكون بطولة إفريقية قوية جدا"

رياض محرز يتحدث عن مقارنته بمحمد صلاح

وعن المقارنة بينه ومحمد صلاح قال محرز: "العديد من وسائل الإعلام وعشاق كرة القدم يقارنون بيني ومحمد صلاح لإثبات من يستحق صفة أفضل لاعب عربي، وهذا الأمر لا يزعجنى على الإطلاق، وبكل صراحة لم أكن أعرف محمد صلاح جيداً قبل قدومه إلى الدوري الإنجليزي، غير إن الموسمين اللذين لعب خلالهما في إنجلترا، كانا استثنائيّين، وهو يستحق كل ما وصل إليه، أما فيما يتعلق بالمقارنات، فأنا لا أتابع كثيراً ما يدور على الإنترنت، وهناك لاعبون عرب ممتازون في أندية كبيرة، ومن الطبيعي أن تتم المقارنة بينهم، وهذا أمر جيد، وآمل أن يكون هناك المزيد من اللاعبين العرب بمستوى عالٍ، وعلى أي حال فنحن الآن نلعب مع منتخباتنا الوطنية، وسنرى من الذي سيساعد بلده في الوصول إلى أبعد المراحل بكأس الأمم الأفريقية والبطولات الأخرى القادمة.

وحول تأقلمه مع مانشستر سيتي بعد رحيله من ليستر، قال محرز: "ينبغي أن تكون هناك فترة تأقلم مع المدرب ومع الفريق، صحيح أنني انتقلت إلى فريق سبق له أن فاز بألقاب وحقق إنجازات عديدة، وجمع 100 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك ليس بالأمر العادي، وأعتقد أني عرفت فترات ممتازة خلال العام، وفترات أقل جودة، مما يعني أن الموسم كان أدائي فيه متفاوتا، لكن ذلك أمر طبيعي بالنسبة لأي لاعب في موسمه الأول، وأنا واثق من نفسي ومن إمكاناتي، وسأبذل أقصى جهدي لكي أشارك مع الفريق بشكل منتظم في الموسم المقبل.