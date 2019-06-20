جدارية محمد صلاح

المصدر: البيان الالكتروني

ظهرت لوحة جدارية كبيرة لمحمد صلاح في مدينة القاهرة في الأيام الأخيرة. ولا شك أن نجم كرة القدم المصري سيخطف الأضواء في كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر للمرة الخامسة خلال الفترة من 21 يونيو الحالي إلى 19 يوليو المقبل.

ويدخل محمد صلاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، متوجاً بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول الإنجليزي، ونجما يحمل آمال منتخب الفراعنة ونحو 100 مليون مصري في التتويج باللقب.

المهاجم الذي أتم في 15 يونيو السابعة والعشرين من العمر، المتواضع ابن قرية نجريج في عمق الريف، والفخور بمسيرة ملأتها التحديات والصعاب وصولا إلى قمة الكرة الأوروبية بعد أعوام الكفاح، هو نجم متوّج في عيون الملايين من عشاقه، وحتى لاعبين تنافسوا ضده، بحسب "فرانس 24".