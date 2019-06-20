مدرب أوغندا: لا أخشى «الحر»

المصدر: القاهرة - وكالات

قال الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا ، إن فريقه استعد جيداً لمواجهة الكونغو السبت ، مشيراً إلى أنه لا يشعر بالقلق إزاء ارتفاع درجة الحرارة في مصر.

وقال ديسابر أمس، إن هدف فريقه هو الوصول لأبعد نقطة في البطولة. وأضاف أن فريقه استعد بقوة للبطولة، من خلال معسكر في أبوظبي، التي اختارها بعناية، لأن درجة الحرارة بها تماثل الأجواء في مصر حالياً، وأنه واجه كوت ديفوار في درجة حرارة وصلت إلى 40 درجة مئوية، وقدم مباراة مميزة، وبالتالي، فهو لا يتخوف من الأجواء الحارة في مصر، وقد اعتاد عليها خلال معسكر الإمارات، الذي وصفه بالمميز للغاية.

وأوضح أن منتخب الكونغو قوي للغاية، ويمتلك العديد من العناصر المميزة، مشيراً إلى أن فرصة فريقه في التأهل من المجموعة الأولى، صعبة للغاية، لكنه أكد أنه سيبذل قصارى الجهد من أجل مواصلة المشوار.