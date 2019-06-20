«كان 2019» نقطة تحول في تاريخ «الأمم الأفريقية»

المصدر: Ⅶ القاهرة - وكالات

عندما تنطلق فعاليات النسخة الثانية والثلاثين من بطولات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم «كان 2019»، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي إلى 19 يوليو المقبل، ستكون القارة الأفريقية على موعد مع نقطة تحول جديدة في تاريخ هذه البطولة القارية العريقة.

تقام البطولة للمرة الأولى في فصل الصيف الأوروبي بعدما كان معتاداً إقامتها في مطلع العام (فصل الشتاء الأوروبي) لتتماشى بهذا مع معظم البطولات الكبيرة العالمية والقارية مثل بطولات كأس العالم وكأس القارات وكأس الأمم الأوروبية وكأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) والكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وكانت البطولة تعرضت لانتقادات عديدة في الماضي بسبب إقامتها في يناير ومطلع فبراير حيث كانت تتعارض بهذا مع ارتباطات معظم النجوم المحترفين بالأندية الأوروبية ما جعلها بطولة ممقوتة لدى مدربي الأندية الأوروبية الكبيرة سواء في بلدان مثل إنجلترا وفرنسا لتعارضها مع استمرار فعاليات الدوري الإنجليزي دون توقف أو مع بلدان أخرى مثل ألمانيا لتعارضها مع فترة الراحة الشتوية التي تحصل عليها أندية الدوري الألماني (بوندسليغا).

ومرت عملية منح حق استضافة هذه النسخة بأحداث مثيرة حتى وصلت إلى مصر حيث منحت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في البداية حق استضافة هذه النسخة من البطولة إلى الكاميرون في 20 سبتمبر 2014.

قرار

وبعد مرور أكثر من أربعة أعوام على حصولها على حق الاستضافة، قررت اللجنة التنفيذية للكاف خلال اجتماعاتها بالعاصمة الغانية أكرا في 30 نوفمبر الماضي سحب البطولة من الكاميرون.

واتخذت اللجنة التنفيذية قرارها عقب دراسة تقارير لجان التفتيش بشأن استعدادات الكاميرون للمسابقة والتي جاءت سلبية، حيث أشارت إلى أنه تم تنفيذ 60 % من البنية الأساسية المطلوبة للملاعب وأماكن الإقامة، وذلك قبل سبعة أشهر فقط على انطلاق المسابقة ما دعا الكاف لتأجيل استضافة الكاميرون للبطولة إلى النسخة التالية عام 2021.

وفي 8 يناير الماضي، قررت اللجنة التنفيذية في كاف خلال اجتماعاتها بالعاصمة السنغالية داكار منح مصر حق الاستضافة بعدما تفوقت باكتساح على جنوب أفريقيا في تصويت أعضاء اللجنة.

تعزيز

وتستضيف مصر فعاليات البطولة للمرة الخامسة ، وتعزز هذه النسخة من الرقم القياسي لأرض الفراعنة كأكثر البلدان المضيفة لكأس الأمم الأفريقية.

كما تشهد هذه النسخة رقماً قياسياً جديداً قبل ضربة بدايتها حيث تشهد للمرة الأولى في التاريخ مشاركة 24 منتخباً بعدما كان عدد المشاركين في كل من البطولتين 16 منتخباً فقط.

ولهذا، يترقب المتابعون للبطولة ما ستسفر عنه هذه الزيادة من تأثير على مستوى البطولة بشكل عام، خاصة وأن هذا العدد الجديد من المنتخبات يقترب من نصف عدد منتخبات القارة.

ومع زيادة عدد المنتخبات في البطولة، سيرتفع عدد اللاعبين إلى 552 لاعباً بواقع 23 لاعباً في قائمة كل فريق وهو رقم قياسي جديد في تاريخ البطولة بزيادة 50 % على الرقم القياسي السابق (368 لاعباً).

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ستقام البطولة في ستة استادات موزعة على أربع مدن حيث تستضيف القاهرة مباريات البطولة على ثلاثة استادات هي استاد القاهرة الدولي واستاد «30 يونيو» واستاد السلام بينما تشارك مدن الإسكندرية والإسماعيلية والسويس في استضافة مباريات البطولة.