مدرب الكونغو: لا توجد أعذار

المصدر: القاهرة - وكالات

قال فلوران إيبينغي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديموقراطية إن فريقه جاء إلى القاهرة بهدف تحقيق نتائج إيجابية والوصول لأبعد نقطة في البطولة . وأضاف إيبينغي أن فريقه يسعى لأن تكون مشاركته مميزة، مضيفا «الأمور صعبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة حالياً في مصر ولكننا في النهاية سنحاول التعامل مع الوضع ولا توجد أعذار وسنقاتل لتحقيق أفضل النتائج».

وقال في الوقت الذي يستعد فيه منتخب الكونغو لمباراته الأولى أمام أوغندا مساء السبت، فإنه يختار المجموعة المناسبة للعب ضمن التشكيلة ويختار اللاعبين الأفضل في كل الجوانب والقادرين على تطبيق أفكاره للمباراة على أرض الملعب. وعن المنافسة في المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي مصر وزيمبابوي، قال مدرب الكونغو إنه سبق له اللعب في مصر أكثر من مرة، مؤكداً أن مواجهة المنتخب المصري صعبة للغاية وكذلك الأندية المصرية، «ولكن هدفنا واضح وهو الوصول لأبعد نقطة».