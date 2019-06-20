جهاز طبي يقلل زمن الاستشفاء

المصدر: Ⅶ القاهرة – عماد الحسيني

سيستعين المنتخب المصري خلال البطولة بجهاز جديد لعلاج إصابات الملاعب، وسيكون من شأنه تقليص زمن الاستشفاء من الإصابات والمساعدة في عودة اللاعبين إلى داخل المستطيل الأخضر.ويعد الجهاز هو الأول من نوعه الذي يتم استخدامه في مصر ويأتي في إطار استمرار سياسة التطوير المستمرة التي يقوم بها الجهاز الطبي للمنتخب الأول.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أنه حصل على جهاز «إنديبا تي كير» الذي يستخدم من قبل أكبـر الفرق الرياضية العالمية للعلاج من إصابات الملاعب العضلية والعظمية. ويساهم ذلك الجهاز في تقليل الآلام والالتهابات ويساعد على تجدد الأنسجة ويوفر الكثير من وقت الاستشفاء أثناء علاج إصابات الملاعب ويمكن استخدامه عقب الإصابة مباشرة.