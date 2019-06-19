دراسة إقامة أمم أفريقيا كل 4 أعوام

المصدر: (د ب أ)

فتح أنطوني بافو نائب الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) المجال أمام إمكانية إجراء بطولة كأس الأمم الأفريقية كل أربعة أعوام بدلا من إقامتها كل عامين.

وقال بافو خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن البطولة تقام حاليا كل عامين، وإمكانية إقامتها كل أربعة أعوام تحت الدراسة، مشيرا إلى أن هناك تقييما شاملا يتم حاليا، ولكن لا توجد أي قرارات تم اتخاذها بهذا الشأن حتى الآن.

وأبدى بافو سعادته بالعمل الكبير الذي جرى مؤخرا من اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تفتتح في مصر بعد غد الجمعة حتى 19 يوليو المقبل.

ووجه بافو الشكر للدولة المصرية واللجنة المنظمة برئاسة هاني أبوريدة بعد تطوير الملاعب كاملا، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية عملاقة وقادرة على التطور أكثر.

أضاف بافو أن مصر قررت تخصيص ملعب تدريب لكل منتخب مشارك في كأس الأمم خلال النسخة الحالية، موضحا سعادته بما تم من تحضير وإعداد خلال الفترة الماضية من جانب جميع المسؤولين عن اللجنة المنظمة.

أوضح بافو " البطولة كان من المقرر أن تقام أولا في الكاميرون ثم ذهبت إلى مصر في توقيت صعب، والدولة المصرية تمتلك بنية تحتية مميزة وكان لديها تحد كبير لتطوير الملاعب الستة المستضيفة للبطولة والآن وصلنا لمرحلة رائعة، والتغيير الضخم الذي حدث خلال هذه الفترة القصيرة نجد أن مصر قدمت عملا هائلا".

شدد بافو على أن تغيير موعد البطولة من يناير إلى يونيو كان قرارا تاريخيا مميزا لكاف لأنه جعل النجوم ينضمون لمنتخبات بلادهم.

وتابع "من الممكن إذا أقيمت في الشتاء أن نفتقد محمد صلاح وساديو ماني هدافي الدوري الإنجليزي وكذلك العديد من النجوم الآخرين بسبب إقامة البطولة في الشتاء، ولكن الآن الكل يشارك والفرق حضرت بجميع لاعبيها ونجومها الكبار ما يعني أننا سنكون أمام بطولة رائعة".

وأكد نائب الأمين العام "إننا نثق بشدة في أن النسخة الحالية ستكون الأفضل على الإطلاق في ظل مشاركة 24 منتخبا من أقوى منتخبات القارة السمراء"، مشيرا إلى أن كل نجوم العالم الأفارقة متواجدون الآن في مصر ويستعدون بقوة للبطولة.

ألمح بافو "بالنسبة للمنتخبات التي تشارك لأول مرة في البطولة فهي تمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولديهم القدرة على إثبات أنفسهم والظهور بأفضل صورة ممكنة ونتوقع بطولة قوية وتاريخية من حيث الأداء والنتائج والتنظيم".

