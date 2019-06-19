«كاف» يحلم ببطولة مثيرة تحجب إخفاقاته الإدارية

المصدر: Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني - وكالات

يأمل مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن تحجب نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق بعد غدٍ الأنظار عن إخفاقات محرجة لكرة القدم القارية خلال الفترة الماضية.

وتصدّر رئيس الاتحاد القاري الملغاشي أحمد أحمد ونائبه النيجيري أماجو بينيك العناوين في الأسابيع الماضية، وتوّجت إخفاقات تقنية الفيديو لمساعدة التحكيم «في إيه آر» في نهائي دوري الأبطال، ما وصفه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بالـ «مهزلة».

وبدلاً من الحديث عن تطلعات النجم المصري محمد صلاح أو زميله في ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا السنغالي ساديو مانيه، انصب التركيز مؤخراً على خضوع أحمد أحمد لاستجواب فرنسي في قضايا فساد وإساءة ائتمان في باريس قبل إخلاء سبيله دون توجيه التهم إليه.

وشهدت إدارة الاتحاد القاري في أبريل الماضي إقالة أمينه العام المصري عمرو فهمي، نجل الأمين العام التاريخي مصطفى فهمي، بعد اتهامات عدة وجهها لأحمد الذي حل في 2017 بدلاً من الكاميروني عيسى حياتو، حاكم الاتحاد القاري بقبضة من حديد لثلاثة عقود شهدت أيضاً اتهامات فساد كبيرة.

واتهم أحمد أيضاً بشراء سيارات فارهة في مصر ومسقط رأسه من حسابات الاتحاد، وفسخ عقود تجهيزات رياضية، واستبدال أخرى بها ذات قيمة أكبر.

بينما أمرت المحكمة النيجيرية العليا بينيك وأربعة مسؤولين آخرين بالمثول أمام القضاء بتهمة سرقة ملايين الدولارات المخصصة لتطوير كرة القدم.

وإذا كانت صورة كرة القدم الأفريقية غير مهشمة بما فيه الكفاية، أتى مشهد إياب نهائي دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي ليضاف إلى سلسلة أحداث مثيرة للجدل في الآونة الأخيرة.

فبعد توقف مباراة الإياب في رادس والنتيجة تقدم الفريق التونسي 1-0 (1-1 ذهاباً في الرباط)، ما أثار احتجاج لاعبي الفريق المغربي وانسحابهم بعد احتجاجات واسعة على التحكيم، لا سيما تعطل تقنية الفيديو، وتسليم الكأس إلى الترجي، عاد الاتحاد القاري وقرر عقد اجتماع طارئ، وإعادة المباراة على أرض محايدة بعد انتهاء كأس الأمم.

تسريب

فوجئ محمد فضل، مدير اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بتسريب أغنية الافتتاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك برغم تكتمه على الأمر بصورة كبيرة، ورفضه الإعلان عن أي تفاصيل تتعلق بحفل الافتتاح، واكتفى بالإعلان عن أن الحفل سيكون بسيطاً ومعبراً عن تاريخ مصر وقارة أفريقيا، وسيشهد وجود مجسم للأهرامات بجانب فقرة غنائية واستعراضية.

وتنطلق النسخة 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية من مصر، بعد غدٍ وتستمر حتى 19 من يوليو المقبل، وقد وضعت اللجنة المنظمة للبطولة اللمسات الأخيرة على حفل الافتتاح، وسيشارك الفنان المصري حكيم في أغنية الحفل التي تقدم بثلاث لغات، يشاركه مطرب سنغالي وآخر نيجيري، إضافة إلى بعض الفقرات الاستعراضية، لمحاكاة رموز الحضارة المصرية والحضارات الأفريقية.

وخصصت وزارة الطيران المصرية صالة في مطار القاهرة الدولي لاستقبال الجماهير التي ستحضر لمتابعة البطولة ، وحرصت على وضع مجسم لتميمة البطولة «توت»، بجانب مجسم لملعب كرة قدم، مع إفساح مجال لالتقاط الصور التذكارية من جانب الجماهير والمنتخبات مع شعار البطولة.

وذكر اتحاد الكرة المصري، عبر حسابه على «فيسبوك»، أن مطار القاهرة يواصل استقبال بعثات المنتخبات المشاركة في المحفل القاري، بالإضافة إلى الوفود والجماهير الراغبة في مؤازرة منتخبات بلادها.

03

يأمل مدرب المغرب الفرنسي هيرفيه رونار أن يعزز رصيده اللافت والفوز باللقب المرة الثالثة مع منتخب ثالث، بعد تتويجه مع زامبيا في 2012 وساحل العاج في 2015، على الرغم من أن منتخبه تلقى هزيمتين تحضيريتين، بسقوطه ودياً أمام زامبيا (2-3) وغامبيا (0 -1).