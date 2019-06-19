ميهوب: البطولة الحقيقية تبدأ من دور الـ8

المصدر: Ⅶ القاهرة - وكالات

أكد علاء ميهوب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي إلى 19 يوليو المقبل ستبدأ منافساتها الحقيقية بداية من دور الثمانية وسيكون الدور الأول ضعيف المستوى على أن يتحسن قليلاً في دور الستة عشر.

مؤشرات

وقال ميهوب إن كل المؤشرات تشير إلى أن التنظيم سيكون مميزاً خاصة في ظل اهتمام كل مسؤولي الدولة المصرية بهذا الحدث والملاعب والفنادق والبنية التحتية.

وأضاف أن البطولة سوف تتأثر من دون شك بتعديل موعدها من يناير وفبراير إلى شهري يونيو ويوليو خاصة وأن معظم اللاعبين الأفارقة يلعبون في الدوريات الأوروبية. وأوضح: «حالة الإرهاق من موسم طويل وخوض مباريات كثيرة ستؤثر على مستوى بعض المنتخبات خاصة بعض اللاعبين الذين لعبوا حتى الأيام الأخيرة سواء في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي ولكن عامل الانتماء والوطنية سيعوض تلك الأمور».

مجموعة الموت

وأكد أن المجموعة الرابعة التي تضم المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا هي الأقوى على أرض الواقع وربما تكون الوحيدة التي قد تشهد مفاجآت في الدور الأول.

وشدد ميهوب على أن مصر والسنغال والمغرب هم الأقرب للقب في ظل الإمكانيات العالية وكرة القدم الممتعة التي يقدمونها.

وقال: «إن مصر تملك أفضلية عن السنغال والمغرب وهي الأرض والجمهور والدعم غير المحدود، ولكن لا ننسى الكاميرون وكوت ديفوار أصحاب التاريخ الطويل، فربما لا يكونوا في الترشيحات لكنهم قادرين على الوصول إلى أبعد مدى في تلك البطولة».

توقع

وتوقع ميهوب أن تشهد البطولة استمرار تألق نجوم بحجم محمد صلاح وساديو ماني، ولكنه بشكل شخصي يرى أن حكيم زياش نجم منتخب المغرب سيكون له تأثير كبير بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع أياكس الهولندي بجانب قدراته الفنية الرائعة. فيما يرى أن هناك علامات استفهام حول استبعاد وليد أزارو، مهاجم الأهلي المصري، من قائمة منتخب أسود الأطلس.