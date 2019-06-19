تونس تختتم تحضيراتها بالفوز على بورندي

المصدر: Ⅶ تونس - صالح قادري

تمكن المنتخب التونسي، أول من أمس، من الفوز أمام ضيفه البورندي ( 2- 1) في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد ملعب رادس بتونس العاصمة بحضور نحو 45 ألف متفرج في ختام تحضيراته لبطولة الأمم الأفريقية، وقد انتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي رغم أن منتخب النسور قد حصل على ركلة جزاء، إلا أن المدافع ياسين مرياح فشل في تنفيذها، حيث ارتطمت كرته بالعارضة.

في الشوط الثاني أخذ منتخب النسور الأسبقية بفضل هدف ياسين الخنيسي في الدقيقة 67، لكن سرعان ما عادل منتخب بورندي النتيجة بواسطة سدريك إميسي في الدقيقة 75، وفي الوقت الذي كان يظن فيه الحضور أن المباراة ستنتهي بالتعادل تمكّن نعيم السليتي بفضل مجهود فردي من تحقيق الهدف الثاني للمنتخب التونسي، لتنتهي المباراة بفوز ثالث للمنتخب التونسي في المباريات الثلاث التحضيرية التي أجراها في إطار الإعداد لنهائيات كأس أمم أفريقيا، مصر 2019.

وعقب المباراة قال مدرب منتخب النسور الفرنسي ألان جيراس إن الاختبار كان مفيداً أمام منتخب يتمتع باللياقة والمهارات الفنية على غرار جل المنتخبات الأفريقية، وإن الفوز مهم وسيشكل دافعاً معنوياً إضافياً للاعبين قبل بداية بطولة أفريقيا.