روهر: المربع الذهبي هدف «النسور الخارقة»

المصدر: أبوجا - وكالات

أعرب الألماني جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا «النسور الخارقة»، عن تطلعه للظهور بشكل يليق بسمعة الكرة النيجيرية في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال روهر: «الوصول للأدوار النهائية يتطلب المرور عبر عدة محطات وتركيزنا حالياً على المباراة الأولى ». وأوضح: «هدفنا الأساسي الوصول للمربع الذهبي على أقل تقدير، لأن منتخب نيجيريا يحتل - قبل خوض البطولة - المركز الثالث بأفريقيا من حيث التصنيف الدولي».

وتابع: «منتخب نيجيريا يمتلك مزيجاً من الخبرات والعناصر الشابة ، تغيبنا عن النسختين السابقتين، ومنتخـب نيجيريا حينما يشـارك فإنه عـادة ما يذهب بعيـداً ويصل للنهائيـات. الجميع في نيجيــريا ينتـظر الأداء الجـيد لفريقهم وينتظـرون الـكأس».