مصر جاهزة لكأس أفريقيا 2019

المصدر: Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني - وكالات

تنطلق في مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم بعد غد الجمعة والتي تخاض للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخباً بدلاً من 16، ويأمل المصريون بأن تعيد إحياء احتفاليات النسخ السابقة التي استضافوها، مؤكدين عزمهم على نجاح البطولة فنياً وتنظيمياً.

واختيرت مصر لتنظيم البطولة للمرة الخامسة، والأولى منذ 2006، في يناير الماضي فقط، بعد منافسة مع جنوب أفريقيا في أعقاب قرار الاتحاد القاري «كاف» سحب التنظيم من الكاميرون بسبب التأخر في تجهيز البنية التحتية اللازمة والقلق من الوضع الأمني.

ورغم ضيق الوقت المتاح لمصر منذ الإعلان عن اختيارها بلداً مضيفاً، أكدت السلطات في القاهرة جاهزيتها لاسيما من ناحية الملاعب والبنية الأساسية وتقديم التسهيلات للمشجعين المحليين والزائرين، من دون إغفال الجدل الذي أثير حول أسعار التذاكر والبث التلفزيوني.

وقام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، أمس، بجولة تفقدية لاستاد الإسماعيلية الذي يستضيف مباريات المجموعة السادسة. وأثنى وزير الرياضة على كافة الاستعدادات والتجهيزات التي تم الانتهاء منها، كما شدد صبحي على ضرورة التنظيم الجيد أثناء فعاليات البطولة لكل المباريات، مؤكداً ثقته الكاملة بمجموعة العمل القائمة على المجموعة السادسة. وأكد مصدر في الاتحاد الإفريقي لوكالة فرانس برس، طالباً عدم ذكر اسمه، أن «لا سبب» يدعو لتأجيل البطولة أو إلغائها.

وأكدت السلطات استعدادها للاستضافة في الملاعب الستة (ثلاثة في القاهرة، وملعب في كل من السويس والإسكندرية والإسماعيلية)، وهو ما عكسه الاتحاد القاري بقول رئيس اللجنة المنظمة النيجيري أماجو بينيك: «الملاعب الستة مذهلة، على طراز عالمي». وأضاف لوكالة فرانس برس: «لا تفاصيل للعمل عليها، كل شيء جاهز».

وعلم «البيان الرياضي» أن حفل الافتتاح سيكون بسيطاً ومعبراً عن تاريخ مصر وقارة أفريقيا وسيشهد وجود مجسم للأهرامات بجانب فقرة غنائية واستعراضية. وسيشارك الفنان المصري حكيم في أغنية الحفل التي تقدم بثلاث لغات، ويشاركه مطرب سنغالي وآخر نيجيري، إضافة إلى بعض الفقرات الاستعراضية، لمحاكاة رموز الحضارة المصرية والحضارات الأفريقية.