وزير الرياضة المصري يتفقد استاد الإسماعيلية

المصدر: القاهرة - وكالات

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، أمس بجولة تفقدية لاستاد الإسماعيلية الذي يستضيف مباريات المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تنطلق بعد غدٍ.وكان برفقة صبحي خلال الجولة اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية.

وأثنى وزير الرياضة على كافة الاستعدادات والتجهيزات التي تم الانتهاء منها، كما شدد صبحي على ضرورة التنظيم الجيد أثناء فعاليات البطولة لكل المباريات، مؤكداً على ثقته الكاملة في مجموعة العمل القائمة على المجموعة السادسة.ووجه صبحي الشكر والتقدير للواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، على مجهوداته الكبيرة في توفير كافة الاحتياجات وتذليل أي عقبات أمام المنتخبات التي ستستضيفها محافظة الإسماعيلية.

كما قام وزير الشباب والرياضة المصري بزيارة الفنادق التي سوف تستقبل منتخبات المجموعة السادسة، حيث أعرب عن سعادته باستعدادات الفنادق لاستقبال الوفود والبعثات المرافقة لمنتخبات مجموعة الإسماعيلية. يذكر أن المجموعة السادسة تضم منتخبات غانا، الكاميرون، غينيا بيساو، وبنين، وتقام مباراة الافتتاح لهذه المجموعة يوم الثلاثاء المقبل عندما يلعب المنتخب الكاميروني مع غينيا بيساو.