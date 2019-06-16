"أسود الأطلسي" يواصلون نتائجهم المهتزّة

المصدر: د ب أ

واصل منتخب المغرب نتائجه المهتزة في مبارياته الودية استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي ستنطلق في مصر يوم الجمعة القادم، بعدما خسر 2 / 3 أمام ضيفه منتخب زامبيا اليوم الأحد.

وتأتي تلك الخسارة لتضاعف من قلق الجماهير المغربية قبل مشاركة المنتخب الملقب بـ (أسود الأطلس) في البطولة، لاسيما وأنها الهزيمة الثانية على التوالي للفريق، بعدما خسر صفر / 1 أمام ضيفه منتخب جامبيا الأسبوع الماضي.

وبادر المنتخب الزامبي بالتسجيل مبكراً عن طريق لاعبه موابي موسوندا بعد مرور 36 ثانية فقط على انطلاق المباراة، قبل أن يدرك حكيم زياش التعادل لمنتخب المغرب في الدقيقة 24.

وعاد منتخب زامبيا للتقدم من جديد، عقب تسجيل كينجز كانجوا الهدف الثاني في الدقيقة 44، لكن زياش تعادل مرة أخرى للمنتخب المغربي في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

وتكفل إينوك مويبو بتسجيل هدف الفوز للمنتخب الزامبي في الدقيقة 74، ليمنح فوزا معنوياً للمنتخب الملقب بـ (الرصاصات النحاسية)، الذي عجز عن المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

يذكر أن منتخب المغرب، الذي توج باللقب العام 1976، يلعب في المجموعة الرابعة (الحديدية)، التي تجرى مبارياتها بملعب (السلام) برفقة منتخبات كوت ديفوار وناميبيا وجنوب أفريقيا.