«روما» يعرض 38 مليون يورو لضم زيركزي

قدم نادي روما الإيطالي عرضاً لاستعارة الهولندي جوشوا زيركزي لاعب مانشستر يونايتد، بقيمة 3.5 ملايين يورو للاعب في الموسم الواحد، مع خيار شراء عقده من النادي الإنجليزي بقيمة تقارب 38 مليون يورو.

وحسب صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت»، أجرى «روما» اتصالاً جديداً مع وكلاء زيركزي، مؤكداً استعداده لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الأسابيع الأخيرة.



ويرغب زيركزي نفسه في المشاركة في كأس العالم، وأوضحت إدارة مانشستر يونايتد أنها لن توافق على الصفقة قبل عودة مبويمو وديالو من كأس الأمم الأفريقية، كما قدم غاسبريني طلبات أخرى لإدارة روما، وتحديداً التعاقد مع جناح هجومي واعد آخر، ولاعب وسط بالإضافة إلى راسبادوري.