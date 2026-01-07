أزمة داخلية تهدد استقرار منتخب نيجيريا في أمم إفريقيا

تحول فوز منتخب نيجيريا العريض على موزمبيق في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 إلى مصدر قلق داخل المعسكر، بعدما اندلعت أزمة مفاجئة بطلها النجم فيكتور أوسيمين، هددت بخلخلة الاستقرار الفني والمعنوي لـ«النسور الخضراء» قبل خوض المواجهات الحاسمة في الأدوار الإقصائية.

وجاءت الأزمة عقب نهاية المباراة مباشرة، حيث كشفت تقارير إعلامية عن خلاف حاد نشب بين أوسيمين وزميله المتألق أديمولا لوكمان، على خلفية اعتراض مهاجم نيجيريا على عدم تمرير الكرة له في أكثر من فرصة هجومية، معتبرًا أن هناك أنانية في اللعب داخل الملعب رغم النتيجة الكبيرة.

وبحسب ما أورده موقع «arise.tv»، فإن التوتر تصاعد خلال اللقاء، عندما دخل أوسيمين في مشادة كلامية مع بعض زملائه، قبل أن يتدخل قائد الفريق ويلفريد نديدي لاحتواء الموقف، إلا أن المهاجم تعامل بعصبية وأبعد يد قائد المنتخب، في مشهد استدعى تدخل أحد لاعبي منتخب موزمبيق للفصل بين الطرفين.

ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، إذ أفادت المصادر ذاتها بأن أوسيمين هدد بمغادرة المعسكر، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من مسؤولي الاتحاد النيجيري لكرة القدم في محاولة لاحتواء غضب اللاعب ومنع تفاقم الموقف.

ويستعد منتخب نيجيريا لمواجهة قوية أمام منتخب الجزائر في الدور ربع النهائي، وهي مباراة تتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط داخل المعسكر، في وقت يخشى فيه الجهاز الفني أن تؤثر هذه الخلافات على تماسك الفريق وحلمه في المنافسة على اللقب.