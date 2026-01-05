مصر تنجو من مفاجأة بنين وتحجز مقعدها في ربع نهائي أمم أفريقيا

نجح المنتخب المصري في تجاوز عقبة منتخب بنين، وحجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، بعدما حسم مواجهة دور الـ 16 بنتيجة 3-1، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية وشهدت تقلبات مثيرة حتى الدقائق الأخيرة.

دخل الفراعنة اللقاء بحذر واضح أمام منتخب بنين المنظم، قبل أن ينجح مروان عطية في فك شفرة الدفاع البنيني وافتتاح التسجيل لمصر في الدقيقة 69، ورغم السيطرة النسبية، عاد منتخب بنين إلى أجواء المباراة بعدما أدرك جودال دوسو التعادل في الدقيقة 83، ليفرض على المنتخبين خوض وقت إضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وفي الشوط الإضافي الأول، أعاد ياسر إبراهيم التقدم للمنتخب المصري بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 97، مستغلًا كرة ثابتة، قبل أن يحسم محمد صلاح المواجهة نهائيًا بهدف ثالث في الدقيقة 123، أكد به تفوق الفراعنة وأغلق باب المفاجآت.

وشهدت المباراة تعرض محمد حمدي للإصابة، حيث غادر الملعب متأثرًا بإصابة في الركبة، قبل أن يؤكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر، أن اللاعب يعاني من التواء في الركبة، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة للاطمئنان على حالته.

وبهذا الفوز، يواصل المنتخب المصري مشواره في البطولة القارية، منتظرًا الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في الدور ربع النهائي، في إطار سعيه للمنافسة على اللقب الأفريقي وتعزيز حضوره بين كبار القارة.