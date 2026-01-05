نخبة الفرسان في مهرجان محمد بن راشد للقدرة النسخة 19



تتجه الأنظار، الثلاثاء، إلى مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم والتي تستضيف فعاليات النسخة 19 من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة عبر سباق السيدات بمشاركة نخبة من الفرسان والفارسات من مختلف أنحاء العالم. وستشهد نسخة هذا العام من المهرجان العريق منافسة قوية، لا سيما أن الحدث يعد من أهم البطولات على روزنامة سباقات القدرة العالمية والذي يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فارس العرب وبطل بطولة العالم للقدرة والتحمل 2012 في المملكة المتحدة، والداعم الأكبر لرياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل حول العالم.

ويحظى المهرجان برعاية كريمة من سموه، ليؤكد من جديد التزام الدولة المستمر بتطوير رياضة الآباء والأجداد ونموها، وتنظيم بطولات رياضية ذات مستوى عالمي، بالإضافة إلى تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية لرياضة القدرة والتحمل.



ويدشن كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للسيدات لمسافة 120 كلم، برعاية شركة عزيزي للتطوير العقاري، فعاليات المهرجان الذي يضم 4 سباقات يدشنه تحدي السيدات ثم سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم، والذي سيشهد مكرمة سخية من راعي الحدث عبارة عن تسعيرة ثمينة للخيول الفائزة، وهي تعد الأولى على مستوى العالم في هذه الرياضة لدعم وتشجيع المربين المواطنين، ويليه يوم الخميس المقبل كأس جميلتي للأفراس لمسافة 120 كلم، برعاية الطاير للسيارات، في حين يُختتم المهرجان بالسباق الرئيسي والأهم، كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة الممتد لمسافة 160 كلم، برعاية طيران الإمارات، يوم السبت المقبل.



دعم

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، أن المهرجان واصل تطوره وتقدمه ليصبح الأفضل على مستوى العالم بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ما يعكس رؤيته الفريدة والمتنامية لترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية لرياضة القدرة.



استعدادات

وتم الكشف خلال مؤتمر صحفي عن فعاليات النسخة 19 من المهرجان بحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين في رياضة الفروسية وسباقات القدرة والجهات الراعية والشركاء والمدربين والفرسان وممثلي وسائل الإعلام.

وأكد أحمد راشد الكعبي المدير العام لنادي دبي للفروسية جاهزية مدينة دبي الدولية للقدرة بمنشآتها الحديثة والمتطورة، لاستقبال الفرسان من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن المهرجان يمثل المحطة الأهم على روزنامة سباقات القدرة الدولية السنوية، موضحاً أن مدينة دبي الدولية للقدرة توفر بيئة تنافسية ومهنية لجميع الرياضيين، إلى جانب تجربة ممتعة ومتكاملة للضيوف. وأضاف الكعبي أن نادي دبي للفروسية يواصل لعب دور محوري في رسم ملامح مستقبل رياضة القدرة على المستوى العالمي، حيث يؤكد المهرجان بكل وضوح في كل نسخه المتألقة ريادة دولة الإمارات في ترسيخ أعلى معايير التميز والمنافسة في هذه الرياضة.



فخر

وأعربت الجهات الراعية للحدث عن سعادتها بهذه الشراكة في الحدث، وقال عادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية للمنطقة الوسطى في طيران الإمارات: «نفخر في طيران الإمارات برعاية كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي يُعد محطة بارزة في أجندة رياضات الفروسية العالمية، ويجسد رؤية سموه في الارتقاء برياضة القدرة وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، وتمثل هذه الرعاية امتداداً لالتزامنا المستمر بدعم الرياضات الأصيلة التي تشكّل جزءاً لا يتجزأ من تراثنا وهويتنا، وتنسجم مع قيم الانضباط والتميّز التي نؤمن بها في طيران الإمارات».



وأضاف الغيث: «يعكس هذا الحدث المكانة الرائدة لدبي كونها مركزاً عالمياً لاستضافة وتنظيم كبريات بطولات الفروسية، كما يوفّر منصة تجمع نخبة الفرسان والخيول من مختلف أنحاء العالم. ونتطلع إلى نسخة استثنائية من البطولة، تواصل البناء على النجاحات التي حققتها على مدى الأعوام الماضية، وتقدّم تجربة رياضية رفيعة المستوى للمشاركين والجمهور على حد سواء».



وصرح فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: «نفخر بمواصلة مشاركتنا في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، والذي يُعد من بين أعرق وأهم البطولات على روزنامة سباقات القدرة العالمية، وتمثل رياضة الفروسية جزءاً أصيلاً من ثقافة وتراث دولة الإمارات، في حين تواصل دبي تجسيد أرقى معايير الضيافة والريادة العالمية في استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى، وتعكس رعايتنا للمهرجان للعام التاسع على التوالي التزامنا الراسخ بالمبادرات التي تجمع المجتمعات، وتحتفي بالتميّز، وتسهم في إثراء جودة الحياة».



من جانبها صرحت منى حسن سعدون، نائب رئيس قسم التسويق وتجربة العملاء في الطاير للسيارات: «يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المهرجان العريق، حيث يتماشى ذلك مع التزامنا تجاه مجتمع الفروسية في الدولة ودعمنا للفعاليات الرياضية المحلية. وإلى جانب استعراض مركباتنا من طراز ديفندر رباعية الدفع، المعروفة عالمياً بمتانتها وقدرتها الفائقة على التعامل مع مختلف التضاريس، نفخر بدعم المبادرات التي تحتفي بالتراث، وتعزز التلاحم المجتمعي، وترسخ قيم الروح الرياضية في أنحاء الدولة كافة.



وتوجت إسطبلات إم آر إم العام الماضي بلقبي كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة وكأس جميلتي للأفراس، عبر ثنائية الفارس سيف المزروعي على صهوة «ماجيك غلين تورك» والفرس«بوليو أهنو» في المشاركتين، في حين ذهب لقب سباق السيدات إلى إسطبلات سيح السلم بعد فوز زمزم حمد الحسني على صهوة الجواد «دورزوك»، أما في سباق الإسطبلات الخاصة، تألقت إسطبلات العواصف ونالت الجائزة الأولى عقب فوز علي محمد البلوشي على صهوة الجواد «ساندين رابتور».