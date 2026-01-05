تكريم فرسان الإمارات أصحاب الإنجازات الإقليمية والعالمية





كرم نادي دبي للفروسية، على هامش المؤتمر الصحفي لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، فرسان الإمارات الأبطال أصحاب الإنجازات العالمية بعد تألقهم في المحافل والاستحقاقات الخارجية، واحتكارهم جميع الألقاب الدولية، أبرزها بطولة العالم للشباب والناشئين في رومانيا، بطولة آسيا للقدرة والتحمل في تايلاند، بطولة العالم للخيول الصغيرة في فرنسا، بطولة ويندسور في المملكة المتحدة، بطولة القدرة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين وغيرها من الألقاب في البطولات الأوروبية.

وشمل التكريم أبطال مونديال القدرة للخيول الصغيرة بعمر 8 سنوات بعد إحراز لقبي الفرق والفردي بواسطة البطل سيف المزروعي والوصيف عيسى المزروعي اللذين قادا المنتخب إلى ذهبية الفرق بجانب راشد سعيد الكتبي وعلي الفلاسي.

وشمل التكريم الأبطال الفائزين بسباق 160 كلم في مهرجان ويندسور للقدرة، وهم الفارس سيف المزروعي والوصيف الفارس سعيد الخياري، إضافة إلى تكريم سالم ملهوف الكتبي بطل سباق 160 كلم بالعلا في المملكة العربية السعودية وسعيد الخياري وصيف السباق.

وحقق فرسان الإمارات إنجازاً في دولة قطر بعد تتويجهم بسباق سيف أمير قطر عبر سيف المزروعي وسالم ملهوف، كما حقق عبدالله العامري لقب كومبين في فرنسا، وأحرز الوصافة مايد المهيري.

وتواصلت الإنجازات بعد إحراز الفارس راشد المهيري لقب مونديال الشباب والناشئين الذي استضافت فعالياته مدينة بوفتيا الرومانية، بمشاركة 28 دولة، كما نجح المنتخب الوطني للقدرة في حصد جميع ميداليات مسابقة القدرة بفئتي الفردي والفرق بواقع أربع ميداليات ملونة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين، إذ توج عيسى المزروعي بالميدالية الذهبية لمسابقة الفردي، فيما حصل أحمد البستكي على الفضية، وفاز خليفة العميمي بالبرونزية، فيما ظفر المنتخب بذهبية مسابقة الفرق عبر كل من عيسى المزروعي، وأحمد البستكي، وعلي الفلاسي، وراشد المهيري، وخليفة العميمي.

وجاء مسك ختام مشاركات فرسان الإمارات لهذا العام بالإنجاز القاري للفارس سعيد أحمد جابر الحربي بطل بطولة آسيا للقدرة والتحمل 2025، التي استضافتها مدينة باتايا في تايلاند، بمشاركة نخبة من فرسان القارة، ليضيف إنجازاً قارياً جديداً يعزز ريادة الإمارات في رياضة الفروسية.