نشأت أكرم وزينغا يستعيدان ذكريات النصر



بعد أكثر من عقد على تجربتهما معاً في الدوري الإماراتي، استعاد الدولي العراقي السابق نشأت أكرم ذكرياته مع مدربه الإيطالي والتر زينغا، الذي أشرف على تدريبه في نادي النصر خلال موسم 2012 -2013.

وأشاد نشأت أكرم بزينغا، واصفاً إياه بأنه من بين أبرز المدربين الذين عمل معهم خلال مسيرته الكروية، مؤكداً أنه كان واحداً من أفضل وأروع الشخصيات التي قابلها في حياته، وأنه يضعه ضمن أهم أربعة مدربين دربوه على مدار مشواره الاحترافي. كما ذكّر بأن زينغا كان حارس مرمى أسطورياً خلال مسيرته كلاعب، وهو ما انعكس على حضوره وشخصيته داخل الملعب وخارجه.



وأوضح اللاعب العراقي أن الفترة التي لعب فيها تحت قيادة زينغا مع النصر شهدت نتائج إيجابية وأداءً لافتاً، مشيراً إلى أنه سجل خلال ذلك الموسم ما يقارب ثمانية أهداف، رغم مشاركته في مركز لاعب الوسط، مؤكداً أن المدرب منحه حرية كبيرة داخل الملعب أسهمت في تطوير أدائه الهجومي وصناعة الفارق.



وأضاف نشأت أكرم أن زينغا كان يتميز بقدرته العالية على توظيف اللاعبين بشكل فعّال، وهو ما انعكس في التنوع الكبير لعملية تسجيل الأهداف داخل الفريق. وأشار إلى أن هذا التنوع لم يكن مقتصراً على المهاجمين، بل شمل عدداً واسعاً من عناصر الفريق، حيث سجل سبعة أو ثمانية لاعبين أرقاماً متقاربة من الأهداف، معتبراً أن ذلك يشكل دليلاً واضحاً على العمل التكتيكي المنظم وحسن استثمار إمكانات اللاعبين.

وختم نشأت أكرم حديثه بالتأكيد على أن هذا التوزيع في الأدوار والمسؤوليات الهجومية يعكس فهماً عميقاً من زينغا لبناء الفريق والعمل الجماعي، مشدداً على أن المدرب الإيطالي يبقى واحداً من أفضل المدربين الذين تعامل معهم، سواء على الصعيد الفني أو الإنساني.



