خلفان بلهول: استثمار "نعمة الامارات" هكذا ولدت فكرة القمة العالمية للرياضة

أكد خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أن الرياضة باتت أداة فاعلة تتجاوز المنافسة لتشمل الدبلوماسية وبناء العلاقات والتقارب بين الشعوب، وذلك خلال كلمته الافتتاحية في القمة العالمية للرياضة التي انطلقت، اليوم، في دبي بمشاركة واسعة من صناع القرار وخبراء وقادة القطاع الرياضي من مختلف أنحاء العالم.

وقال بلهول إن فكرة القمة جاءت بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبرعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، مشيرًا إلى أن الرسالة الأساسية تمثلت في استثمار «نعمة دولة الإمارات» وتسخيرها لخدمة الرياضة والمجتمع.

وأضاف أن دولة الإمارات نجحت في جمع مختلف أطراف المنظومة الرياضية، من مسؤولين ومستثمرين ورياضيين وطلاب وقطاع السياحة، معتبرًا أن ما تشهده القمة اليوم هو نتاج رؤية قيادية مشتركة وجهد تراكمي امتد لأكثر من خمسة عقود.

وأوضح بلهول أن الرياضة لم تعد نشاطًا تنافسيًا فحسب، بل أصبحت منصة للتواصل والتأثير الإيجابي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معربًا عن أمله في أن تشكل القمة محطة عالمية لتعزيز قيم التعاون والترابط واستخدام الرياضة كأداة للخير، انطلاقًا من دبي إلى العالم.

وتشهد القمة العالمية للرياضة جلسات نقاشية يشارك فيها خبراء دوليون، تتناول فرص تطوير القطاع الرياضي عالميًا، إلى جانب التحديات التي تواجهه في المرحلة المقبلة.