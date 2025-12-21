مهمة صعبة تنتظر الوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة



تشهد الجولة السادسة، مساء غد الاثنين بتوقيت الإمارات، 4 مباريات ضمن منافسات دوري منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وتجمع في الساعة الثامنة الشارقة مع ضيفه الهلال السعودي، وتراكتور الإيراني مع ضيفه الدحيل القطري في تبريز، بينما يلتقي في الساعة العاشرة والربع الغرافة القطري مع الوحدة الإماراتي بالدوحة، والشرطة العراقي مع الأهلي السعودي في بغداد، وتختتم الجولة، بعد غد الثلاثاء، بمواجهتي السد القطري مع ضيفه شباب الأهلي بالدوحة في الساعة الثامنة، والاتحاد السعودي مع ناساف الأوزبكي بجدة في الساعة العاشرة والربع.



ويتواجه الغرافة مع ضيفه الوحدة، على استاد ثاني بن جاسم في الريان، وكان آخر فوز تذوقه الغرافة في الجولة الثانية، ولن تكون أمامه أي مساحة للخطأ في مواجهة الوحدة، ويتأخر الغرافة بثلاث نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الثامن، وقد تؤدي خسارة رابعة متتالية إلى تقليص أهمية مباراتيه الأخيرتين وتحويلهما إلى مواجهتين بلا قيمة تنافسية.



ولم يتفوق على الوحدة هذا الموسم سوى الهلال، وسيكون الفريق الإماراتي عازماً على تحقيق فوزه الرابع على التوالي، وسيعادل ذلك أفضل سلسلة انتصارات في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا، كما سيدخل المباراة واثقاً بحظوظه أمام الغرافة، الذي لم يتمكن من ترجمة مستواه المحلي إلى حضور مؤثر على الصعيد القاري، في حين يواصل الشرطة رحلة البحث عن الفوز الأول عندما يتقابل مع ضيفه الأهلي، على استاد الزوراء في بغداد، وتوقفت سلسلة الأهلي الخالية من الهزائم قارياً عند 22 مباراة بعد خسارته أمام الشارقة في الجولة الماضية، وبالتالي يدخل حامل اللقب هذه المواجهة بعزم واضح على استعادة توازنه أمام الشرطة، الذي لم يحقق سوى نقطة واحدة حتى الآن، وفي المقابل شهدت الحملة موسماً صعباً على الشرطة، بعدما خسر مبارياته الأربع الأخيرة، في حين أن تعرضه لخسارة جديدة غداً سيعني معادلة أطول سلسلة خسائر له في البطولة، وهي التي سجلت بين فبراير 2004 ومارس 2005،



كما أن السجل التاريخي لا يصب في مصلحة الشرطة، بعدما خسر آخر 3 مواجهات جمعته بالأهلي، وقد تعني خسارة أخرى على الأرجح نهاية آماله ببلوغ دور الـ16، ورغم أن خسارة الجولة الخامسة شكلت صدمة للأهلي فإن الفوز على الشرطة سيضمن له تأكيد التأهل المبكر إلى دور الـ16، ومع دخول الموسم في فترة توقف حتى فبراير بعد ختام الجولة السادسة سيكون الأهلي حريصاً على حجز بطاقة العبور قبل تحويل تركيزه إلى تحدياته المحلية.

ويلتقي الدحيل خارج ملعبه مع تراكتور، على استاد ياديغار إمام في تبريز، وبعدما بدأ تراكتور مشواره بتعادلين، قادته سلسلة من 3 انتصارات متتالية إلى الاقتراب كثيراً من حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16، وهو سيعمل على استثمار أفضلية اللعب على أرضه أمام الدحيل، وشكل التماسك الدفاعي الركيزة الأساسية في حملة تراكتور، بعدما خرج بشباك نظيفة في 4 مباريات، إلا أنه لم يحقق أي فوز في آخر مواجهتين جمعته بالدحيل، الذي أبقى على آماله قائمة بعد فوز لافت بنتيجة 4-2 على الاتحاد في الجولة الخامسة، لكنه سيواجه اختباراً صعباً أمام تراكتور، الذي يدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة، ويعاني الفريق القطري خارج أرضه قارياً، بعدما تكبد 3 خسائر في آخر 4 مباريات، وسيضعه الخروج دون نقاط في موقف بالغ الخطورة.