منتخب الإمارات .. مكاسب وسلبيات في كأس العرب

إيهاب زهدي

خرج منتخب الإمارات بالعديد من المكاسب المهمة من مشاركته في كأس العرب في قطر، وأبرزها استعادة الثقة بتقاسمه مع المنتخب السعودي للمركز الثالث في الترتيب النهائي لمنتخبات البطولة التي اختتمت بتتويج المنتخب المغربي بطلاً أمس، بعد الفوز على المنتخب الأردني بنتيجة 3-2، في الوقت الإضافي للمباراة الختامية.



ومن أهم المكاسب الأخرى، تواجد المنتخب للمرة الأولى تحت قيادة مدربه الروماني اولاريو كوزمين، فترة طويلة امتدت إلى 22 يوماً من التدريبات اليومية، وخوض 6 مباريات رسمية قوية خلال فترة زمنية قصيرة، ووضح خلالها تطور مستوى المنتخب تدريجياً لتكون المحصلة الفوز في مباراتين منهما مباراة بركلات الترجيح، والتعادل في مباراتين، وخسارة مباراتين.



ويستطيع كوزمين من خلال المشاركة في كأس العرب، رسم تصور دقيق لمستقبل المنتخب الوطني، خصوصاً وأنه لن يكون هناك تجمع آخر للمنتخب قبل أيام الفيفا المحددة خلال مارس ويونيو 2026، وسيتم التركيز خلالها على تحضير «الأبيض» للمشاركة في بطولة كأس الخليج المقررة في المملكة العربية السعودية خلال سبتمبر من العام نفسه.



كما أن هناك شبه استقرار من المدرب الروماني على قائمة اللاعبين وأغلبهم من الشباب الذين يمكن البناء عليهم لتكوين منتخب مستقبلي قادر على المنافسة بقوة في المحافل الخارجية المقبلة، إضافة إلى أن كوزمين وضع يده على أبرز المشكلات التي يعاني منها «الأبيض» ويجب العمل على إيجاد الحلول الناجحة لعلاجها.



وفي مقدمة تلك السلبيات، غياب المهاجم الصريح القادر على التسجيل من داخل منطقة الجزاء، ووضح ذلك من خلال قيادة كوزمين للمنتخب في 12 مباراة رسمية خلال تصفيات كأس العالم، وبطولة كأس العرب، وسجل خلالها منتخبنا 12 هدفاً بواسطة 8 لاعبين، ما يعني أنه ليس هناك لاعب أو لاعبين محددين قادرين على حل مشكلة التهديف في مباريات «الأبيض» حتى الآن، على الرغم من منح اللاعب المقيم فرصة تمثيل منتخبنا الوطني.



وتتمثل السلبية الثانية في التكرار المستمر للأخطاء الدفاعية نفسها، حتى أن منتخبنا لم يستطع الخروج بشباك نظيفة سوى في مباراتنا أمام أوزبكستان عندما تعادل سلبياً في تصفيات المرحلة الثالثة لكأس العالم، والشوط الوحيد الذي تعادل فيه سلبياً أمام المنتخب السعودي في كأس العرب، قبل أن تلغى المباراة أمس، بسبب ظروف الطقس السيئة في قطر.



وتلقى مرمانا 15 هدفاً في 12 مباراة رسمية خاضها تحت قيادة كوزمين، بعدما خسر أمام الأردن 1-2، وتعادل مع مصر 1-1، وفاز على الكويت 3-1، في دور المجموعات بالبطولة العربية، ثم تعادل مع الجزائر 1-1، في الوقتين الأصلي والإضافي لربع النهائي، ثم فاز بركلات الترجيح 7-6، وخسر نصف النهائي أمام المغرب 0-3.



وفي التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، تعادل مع أوزبكستان سلبياً، ومع قيرغيزستان 1-1، في المرحلة الثالثة، وفاز على عمان 2-1، وخسر من قطر 1-2، في المرحلة الرابعة، وتعادل مع العراق 1-1، وخسر أمام «أسود الرافدين» 1-2، في التصفيات المؤهلة للملحق العالمي.