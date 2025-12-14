السكتيوي: أشكر الإمارات شعباً وحكومة والمنتخب المغربي جاهز لنصف النهائي



وجه طارق السكتيوي مدرب المنتخب المغربي، الشكر إلى الإمارات وشعبها وأنديتها، على فترة لعبه وعمله مدرباً في الإمارات، وقال: كان لي الشرف أن أكون قريباً من الإماراتيين، ونحن في المغرب نحبهم ونعتز بهم، ونفتخر بهم شعباً وحكومة، وكرة القدم الإماراتية دائماً كانت كرة رائدة في الخليج.



وجاء تصريح السكتيوي، في المؤتمر بداية المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة المنتخبين المغربي والإماراتي غداً الاثنين، وأكد خلاله كامل جاهزية فريقه وسعيه لتحقيق الفوز في المواجهة المقررة على استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب، وقال إن تحضيرات المنتخب المغربي كانت مثالية لخوض اللقاء، وينصب التركيز خلاله على تحقيق الفوز من أجل خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية التي تعد الهدف الأساسي.



وأضاف السكتيوي، أن مواجهة الغد صعبة بالنظر لقيمة المنتخب المنافس والجودة العالية وسط لاعبيه، وهو ما يتطلب جاهزية فنية وذهنية كبيرة، مع أهمية التركيز كذلك على الجوانب الدفاعية والانضباط داخل الملعب، معرباً عن ثقته في قدرة اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم للخروج بنتيجة ترضي الطموحات، وتابع: «ندرك أن هناك 40 مليون مغربي ينتظرون الفوز في مواجهة الغد، ونحن لن ندخر أي جهد من أجل إسعاد الجماهير المغربية بتحقيق هدف التأهل إلى النهائي».



وأعلن مدرب المنتخب المغربي عن عودة المهاجم عبدالرزاق حمدالله للمشاركة غداً، بعد غيابه عن مباراتين بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الجولة الثانية أمام المنتخب العماني، كما أكد جاهزية طارق تيسودالي لخوض اللقاء بعد تعافيه من الإصابة، وأكد على أن الدوافع ستكون كبيرة للمنتخب المغربي لمواصلة مشواره في البطولة بحصد الانتصار أمام الإمارات، مضيفاً أن اللاعبين لا يواجهون أي ضغوطات بسبب خوض المباريات، ويتمثل الضغط في كيفية إسعاد الجماهير المغربية، وهذا ما يفكر فيه جميع اللاعبين الذين يدركون حجم المسؤولية وقيمة التتويج بلقب كأس العرب.



ومن جانبه، أبدى رشيد غانمي لاعب المنتخب المغربي، ثقته في قدرة جميع اللاعبين على تقديم أقصى ما لديهم خلال المواجهة أمام منتخب الإمارات والعمل للفوز من أجل حجز مقعد في المباراة النهائية، وأضاف: «المنتخب الإماراتي منافس قوي لديه لاعبون بجودة عالية، تتطلب التعامل مع مجريات المباراة بشكل جيد مع ضرورة التركيز الكبير والاهتمام بكافة التفاصيل التي ستكون حاسمة في مثل هذه المواجهات الحاسمة، وجميع اللاعبين يدركون أهمية إسعاد الجماهير المغربية التي تنتظر تقديم أفضل المستويات والخروج بالانتصار في مباراة الغد».