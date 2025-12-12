شاخنوزا: الإمارات نموذج ملهم في تمكين «أصحاب الهمم»

أكدت شاخنوزا شافكاتوفنا ميرزيوييفا ابنة رئيس أوزبكستان أن الإمارات نموذج ملهم في تمكين أصحاب الهمم، مشيدة بدعم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي لهذه الفئة من أجل تحقيق طموحاتها على جميع المستويات. وقالت: إن اهتمام ابن الإمارات ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية بالشباب من أجل صناعة جيل جديد في القارة الآسيوية وتهيئة عوامل النجاح له وفق استراتيجية واضحة المعالم وإطلاق المبادرات الرياضية والإنسانية الكبيرة سيكون له المرود الإيجابي على اللاعبين في المستقبل.

جاء ذلك خلال حضورها جانباً من مسابقة رفعات القوة والفعاليات المجتمعية والتراثية للألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب _ دبي 2025 بنادي دبي لأصحاب الهمم حيث شاركت في تتويج أبطال رفعات القوة.

وأثنى ماجد العصيمي على جهود أوزبكستان ومبادراتها من أجل تطوير الحركة البارالمبية ودعم «أصحاب الهمم» لتحقيق طموحاتهم على الصعد كافة وفق النهج المرسوم من اللجنة البارالمبية الأوزبكية. وأكد العصيمي على دور الرياضة في حياة «أصحاب الهمم» من خلال دمجهم في المجتمع على مختلف المستويات.

من جانبه أكد ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة للألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب أن اهتمام القيادة الرشيدة بدعم وتمكين أصحاب الهمم وتوجيهاتها بتوفير الحياة الكريمة متساوية الفرص لهم في كافة المجالات وراء النجاحات التي ظلت تتحق معربا عن سعادته بزيارة شاخنوزا شافكاتوفنا ميرزيوييفا للألعاب ومشاركتها في تتويج الأبطال مشيرا إلى أن جيل الشباب على الطريق الصحيح وفق النهج المرسوم من اللجان القارية.

من ناحية أخرى كانت الإثارة العنوان البارز لضربة بداية «آسيوية الشباب» بعد أن رفع الجميع شعار «تحقيق الحلم القاري. وحصل المنتخب السعودي على 8 ميداليات» ذهبية و5 فضيات وبرونزيتين في مسابقتي السباحة ورفعات القوة.