لعنة «الفراعنة» تطارد المنتخب المصري آخر بطولتين



فشل المنتخب المصري الملقب بـ«الفراعنة» بعد خروجه من كأس العرب، في تحقيق أي انتصار في آخر بطولتين كبيرتين شارك فيهما، وهما بطولتا كأس الأمم الأفريقية 2023، وكأس العرب 2025. وفي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي جرت عام 2023، والتي استضافتها وفازت بلقبها كوت ديفوار، لعب المنتخب المصري 4 مباريات، وودع البطولة من الدور ثمن النهائي، حيث تعادل في مبارياته الثلاث في المجموعة الثانية مع كل من موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بنتيجة واحدة 2-2 في الجولات الثلاث بالترتيب.



وتأهل «الفراعنة» إلى الدور ثمن النهائي بالتعادل مع منتخب الكونغو الديمقراطية 1-1 في وقت المباراة، وخسر بركلات الترجيح من نقطة الجزاء 7-8، وودع البطولة.

وفي بطولة كأس العرب المقامة حالياً في قطر، تعادل المنتخب المصري مع كل من منتخبي الإمارات والكويت بنتيجة واحدة 1-1، قبل أن يخسر أمام الأردن 0-3، ويودع البطولة باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد نقطتين.