ذياب بن محمد بن زايد يلتقي بيل غيتس على هامش "الفورمولا1"





التقى سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، السيد بيل غيتس، رئيس مؤسسة غيتس، وذلك على هامش فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1.

وناقش سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع السيد بيل غيتس سُبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية المتعددة، والمبادرات الثنائية بين دولة الإمارات ومؤسسة غيتش، بهدف تحسين المستوى المعيشي ومواجهة التحديات وتحقيق تنمية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، بما بتماشى مع الأولويات العالمية وأهداف التنمية المستدامة.