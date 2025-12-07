منتخب الإمارات يتعادل مع نظيره المصري ويحافظ على حظوظ التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب



تعادل منتخبنا الوطني ونظيره المنتخب المصري 1-1، في مواجهة قوية أقيمت على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، في ختام الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب لكرة القدم، وافتتح منتخبنا التسجيل بهدف كايو لوكاس في الدقيقة 60، وتعادل للمنتخب المصري مروان حمدي في الدقيقة 85، وحصل «الأبيض» على نقطته الأولى في البطولة، وأبقى آماله قائمة في التأهل إلى الدور ربع النهائي عندما يلتقي المنتخب الكويتي الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة، بينما رفع «الفراعنة» رصيدهم إلى نقطتين، وأبقوا آمالهم قائمة أيضاً، في التأهل إلى الدور التالي إلى الثلاثاء المقبل، عندما يلتقي المنتخب الأردني الذي بقي في صدارة المجموعة، وحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد وصوله إلى 6 نقاط، بتغلبه على استاد أحمد بن علي بنتيجة 3-1، على المنتخب الكويتي الذي بقي رصيده عند نقطة واحدة في المركز الثالث، واحتفظ كذلك بحظوظه في الوصول إلى الدور التالي حتى الجولة الأخيرة.

وقدم منتخبنا الوطني أداء جيداً في الشوط الأول، والذي شهد فرصة حقيقية خطيرة لكل فريق.



وكانت البداية من قبل المنتخب المصري عندما تصدت عارضة مرمى «الأبيض»، لكرة رأسية من رجب نبيل في الدقيقة 25، بعد ركلة حرة لعبت عرضية ساقطة داخل منطقة جزائنا، وفي المقابل، تألق الحارس المصري محمد بسام، في التصدي لانفراد برونو أوليفيرا بعد مرور مهاري جميل في الدقيقة 33، في أخطر وأهم فرص منتخبنا في الشوط الأول، والذي شهد واقعة غريبة عندما اضطر مدربنا أولاريو كوزمين، لإجراء تغيريين اضطراريين في الدقيقة 31، بخروج علاء الدين زهير ولوان بيريرا للإصابة، وإشراك البديلين كايو لوكاس وماجد راشد.



وواصل منتخبنا أداءه القوي في الشوط الثاني، ونجح في الدقيقة 60، ومن هجمة مرتدة سريعة من التسجيل، بعد انطلاقة من نيكولاس خيمينيز، وتمريرة من داخل منطقة الجزاء إلى البديل كايو لوكاس، والذي لم يجد صعوبة في التسجيل ليضع منتخبنا في المقدمة، ويفرض بعدها «الأبيض» سيطرته على مجريات الدقائق التالية مع ارتباك وتراجع واضح في الأداء المصري، وتألق حارسنا حمد المقبالي، في التصدي لفرصة المصري أكرم توفيق في الدقيقة 72، وسدد ميلوني ركلة حرة مباشرة مفاجئة من الجانب الأيسر، وعلت تسديدته العارضة في الدقيقة 83، قبل أن يسجل مروان حمدي، هدف التعادل للمنتخب المصري بكرة رأسية قوية بعد عرضية مثالية من البديل كريم العراقي في الدقيقة 85، وألغى حكم المباراة هدفاً سجله المنتخب المصري في الوقت بدل الضائع بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.