تالاييتش: البحرين أملها كبير في تحقيق كأس العرب



أكد الكراوتي دراغان تالاييتش، المدير الفني لمنتخب البحرين، أن مواجهة المنتخب العراقي غداً الأربعاء، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من كأس العرب، لن تكون سهلة لأنها أمام منافس قوي. وأعرب تالاييتش، في المؤتمر الصحفي، عن أمله الكبير في تحقيق لقب البطولة، قائلاً: «هدفنا الرئيسي الوصول للنهائي، وأعددنا العدة، ونكن كل الاحترام للمنتخب العراقي الذي يواصل تحضيراته من أجل بلوغ المونديال المقبل».



وتابع: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية، وهذه البطولة مختلفة عن البطولات الأخرى، ونحن في مجموعة صعبة للغاية، ومن يملك الطموحات يتوجب عليه الفوز في المباريات الثلاث كي يعزز من حظوظه في المنافسة». وأضاف: «اكتسبنا خبرات كثيرة بعد مشاركتنا في التصفيات المونديالية الأخيرة، ونحن عازمون على تقديم بطولة قوية وننتظر أن يظهر المنتخب بصورة إيجابية غداً».



ومن ناحيته، أكد مهدي حميدان، لاعب منتخب البحرين، أن المباراة الافتتاحية ذات أهمية كبيرة، ودائماً تكون صعبة للغاية، والمنتخب العراقي يعيش أجواء جيدة بعد تأهله للملحق العالمي، وقال: «نعرف قدرات المنتخب المنافس وثقتنا كبيرة في قدرتنا على مواصلة الأداء القوي من أجل حصد الفوز».