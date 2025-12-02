بوقرة: تحضيرات الجزائر مثالية لكأس العرب

أكد مجيد بوقرة، مدرب المنتخب الجزائري، جاهزية فريقه لمواجهة نظيره السوداني غداً الأربعاء على استاد أحمد بن علي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب. وقال المدرب في مؤتمر صحفي عُقد اليوم إن التحضيرات للبطولة كانت مثالية، وإن المنتخب الجزائري سيسعى للمحافظة على اللقب الذي أحرزه في 2021.

وأضاف أن مباراة الغد أمام المنتخب السوداني ستكون صعبة في ظل القدرات الفنية والبدنية العالية للمنافس الذي يخوض هذه البطولة بدوافع كبيرة، مشيراً إلى أن المنتخبين سبق أن تواجها في بطولة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين في أغسطس الماضي، وكل منهما يعرف طريقة لعب الآخر بشكل كبير.

وأوضح المدرب أن بطولة كأس العرب تعد من المنافسات الصعبة في ظل تقارب المستويات بين المنتخبات، وأنه لا توجد مباراة سهلة، بدليل ما حدث أمس عندما فازت سوريا على تونس، وانتصرت فلسطين على قطر المستضيفة.

وأشار بوقرة إلى أن المباراة تتطلب قدراً كبيراً من الحذر، وإلى أن جميع اللاعبين في صفوف المنتخب الجزائري سيكونون في حالة عالية من التركيز، لأن الحالة النفسية مهمة للغاية في مثل هذه المباريات التي تتطلب إظهار الروح القتالية والتعامل مع المجريات كما يجب.

وبدوره، أعرب عادل بولبينة، لاعب المنتخب الجزائري، عن تطلعه وزملائه للظهور بأفضل مستوى خلال مواجهة الغد أمام السودان، مؤكداً أنهم يدخلون غمار النسخة الحالية من كأس العرب بهدف المحافظة على اللقب. وأضاف أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم من أجل الانتصار في المباراة الأولى لإسعاد الجماهير التي تنتظر منهم تحقيق إنجازاً جديداً في هذه النسخة.