ليلة استثنائية للفدائي.. سر تفوق فلسطين على بطل آسيا في كأس العرب

قدم منتخب فلسطين واحدة من أكثر المباريات جرأة وإصراراً بالجولة الأولى من كأس العرب، وانتزع فوزاً ثميناً من قطر في الوقت بدل الضائع، ليحول ليلة الافتتاح إلى حدث استثنائي.

وأثبت لاعبو الفدائي أن الحافز الجماعي قادر على كسر أفضلية الأرض والجمهور، بعدما التزم الفريق بانضباط تكتيكي واضح، ونجح في إغلاق المساحات أمام هجمات المنتخب القطري، قبل أن يخطف الفوز في اللحظة التي ظن فيها الجميع أن المواجهة تتجه للتعادل.

وأوضح رامي حمادة، حارس مرمى فلسطين، أن هذا المستوى لم يكن وليد اللحظة، بل نتيجة جدية اللاعبين داخل الملعب، مؤكداً أن التركيز العالي والالتزام بالتعليمات منح الفريق القدرة على مجاراة بطل آسيا والضغط عليه حتى الثواني الأخيرة.

ورفع زيد قنبر لاعب فلسطين سقف الطموحات بعد المباراة، مشيراً إلى أن هدف المنتخب منذ البداية كان العبور إلى الأدوار الإقصائية، وأن الفوز الافتتاحي يمنح اللاعبين الثقة لمواصلة التقدم داخل مجموعة أصبحت مفتوحة بعد نتائج الجولة الأولى.

وأهدى اللاعبون الانتصار للجماهير الفلسطينية، مؤكدين أن كل مجهود بذل في اللقاء كان بدافع إسعاد شعبهم، خاصة أن التفوق على فريق بحجم المنتخب القطري يحمل قيمة معنوية كبرى.