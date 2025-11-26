منتخبا عمان والبحرين يتأهلان إلى كأس العرب لكرة القدم

وام

تأهل منتخبا عمان والبحرين إلى بطولة كأس العرب لكرة القدم، والمقررة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل. جاء ذلك بعد فوز منتخب عمان، على نظيره الصومالي بركلات الترجيح 4-1 في الدوحة في أعقاب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بدون أهداف، خلال اللقاء المؤهل للبطولة.

وانضم منتخب عمان إلى المجموعة الثانية التي تضم منتخبات المغرب، والسعودية، وجزر القمر

فيما تأهل منتخب البحرين بعد فوزه على منتخب جيبوتي 1-0 في الدوحة أيضا. وانضم بذلك منتخب البحرين إلى المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات الجزائر، والعراق، والسودان.