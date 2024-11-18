سعيد وهيثم بن صقر يتوجان أبطال دورة كلباء الشاطئية

الشارقة ــ وام

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، توج الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، أبطال دورة كلباء للألعاب الشاطئية الرابعة، التي انطلقت 8 نوفمبر الجاري بمشاركة أكثر من 4000 مشارك ومشاركة في 23 لعبة رياضية في الجماعية والفردية والبحرية ورياضات الدفاع عن النفس والإلكترونية واللياقة البدنية والألعاب المصاحبة.

واختتمت الدورة بالمباراة النهائية لكرة القدم، التي انتهت بتتويج فريق الحميدي بلقب الدورة للمرة الأولى في تاريخه والميداليات الذهبية بالفوز على فريق كلباء بهدفين نظيفين، وفي كرة السلة حصل خورفكان على المركز الأول، وشهدت منافسات الملاكمة تتويج نادي الفجيرة للفنون القتالية، وفي الكرة الطائرة حل فريق تورنادو في المركز الأول، وفي الجوجيتسو تم تكريم 18 بطلاً في فئة الشباب و20 في فئة الكبار.

وفي تحدي السباحة لفئة الأولاد لمسافة 1000 م حرة جاء في المركز الأول عبد الله أبو شباب، ولفئة الناشئين لمسافة 400 م حرة جاء في المركز الأول السباح عمر أجود، ولفئة المخضرمين لفوق 40 سنة جاء في المركز الأول شهاب علام، وفازت سارة الأجنف بفئة السيدات وشاركت في خمس منافسات في الدورة الكاياك والتجديف الإلكتروني والثلاثي الحديث والترايثلون والسباحة.

وفي المصارعة تم تتويج 12 لاعباً في مختلف الفئات والأوزان بالميداليات الملونة.

شهد حفل الختام تكريم الشركاء من الاتحادات والأندية الرياضية والمؤسسات والجهات والشركات الداعمة والراعية بالدروع التذكارية كما تم تكريم اللجنة المنظمة وفرق العمل المختلفة.

حضر اليوم الختامي الشيخ صقر بن هيثم القاسمي والشيخ سلطان بن سعيد القاسمي، والشيخ فيصل بن هيثم القاسمي ومحسن بن هاني البحراني رئيس نادي العامرات العماني، واللواء عبد الله مبارك بن عامر قائد عام شرطة الشارقة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة المنظمة وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة ومدير مكتب الإشراف العام، وعدد من ممثلي الاتحادات والأندية الرياضية والجهات والمؤسسات الحكومية والشركات والجهات الداعمة والراعية.