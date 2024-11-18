«أبوظبي للرياضات البحرية» يتوج أبطال «الإمارات للدراجات المائية»

أبوظبي - البيان

اختتمت منافسات بطولة الإمارات للدراجات المائية على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي وسط أجواء حماسية وتنظيم استثنائي، وشهدت البطولة مشاركة واسعة من نخبة المتسابقين المحليين والدوليين، حيث تنافس قرابة 70 متسابقاً في 10 فئات امتدت على مرحلتين، صباحية ومسائية، وحققت نجاحاً لافتاً في إبراز مهارات وأداء المشاركين عبر المنافسة التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وفي فئة «سكي ديفيجين جي بي 1» حقق السعودي نزار لؤي المركز الأول بعد أداء قوي ومميز، فيما جاء الإماراتي سلمان يونس العوضي في المركز الثاني، تلاه السعودي منصور لؤي في المركز الثالث، أما في فئة «جالس جي بي 3» فقد تألق الإماراتي جمال الجناحي بفوزه بالمركز الأول، يليه الكويتي أحمد راشد الدواس في المركز الثاني، والهنغاري أغنت ألبرت في المركز الثالث.

وفي فئة «سكي جي بي 2» برز الروسي أليكسندر باك هوموف بتصدره السباق، بينما حل القطري وليد الشرشني في المركز الثاني، وجاء الإماراتي سعود محمد العوضي في المركز الثالث، وفي فئة جالس جي بي 2 كانت السيطرة إماراتية بالكامل، حيث فاز سلمان يونس العوضي بالمركز الأول، وجاء عمر حوير في المركز الثاني، وحقق أحمد السهيل الطاير المركز الثالث.

في فئة «سكي جونيور جي بي 3.1» أبدع الإماراتي عبدالله يونس العوضي بحصوله على المركز الأول منفرداً، في أداء لافت يعكس مهاراته الناشئة في هذه الرياضة، بينما شهدت فئة «سكي جونيور جي بي 3.2» تفوق السويدي كير إفانوف الذي خطف المركز الأول، فيما جاء الإماراتيان أحمد سالم طاهر ومحمد سير الطاير في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

في فئة «سكي جونيور 3.3» أظهرت الإمارات سيطرة كاملة على منصة التتويج، حيث فاز سهيل راشد المري بالمركز الأول، يليه سيف راشد الشواهي في المركز الثاني، وحمدان سالم طاهر في المركز الثالث.

أما في فئة «جالس جي بي 4» فقد تألق الكويتيون بشكل لافت، حيث توج أحمد الخضري بالمركز الأول، تبعه فواز الميكامي في المركز الثاني، وفهد اليعقوب في المركز الثالث.

وفي فئة «المخضرمين» أبدع الإماراتي حريز المر بن حريز بفوزه بالمركز الأول، بينما احتل البريطاني إيان جون ويل كيلسون المركز الثاني، وجاء الإماراتي محمد محسن في المركز الثالث، وفي فئة «جالس جي بي1» حقق الإماراتي خليفة بالسلاح المركز الأول، بينما جاء القطري وليد الشرشني في المركز الثاني، وحصد الإماراتي راشد الطاير المركز الثالث.

وفي ختام البطولة، كرم خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في النادي، وأحمد الطاهر عضو اللجنة المنظمة، الفائزين في السباق.