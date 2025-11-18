مشاركة عالمية في منافسات «أساتذة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو»



انطلقت اليوم منافسات فئة الأساتذة في النسخة الـ17 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسط مشاركة نخبة من اللاعبين المحليين والعالميين فوق سن الثلاثين الذين توافدوا من مختلف دول العالم للتنافس في فئات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود.



وقدم لاعبو فئة الأساتذة رجالاً وسيدات عروضاً قوية اتسمت بالخبرة والنهج التكتيكي المتقن، والقدرة على التحكم بإيقاع النزالات، حيث أظهروا مستويات عالية من التركيز والمرونة الذهنية، بما يعكس القيمة الفنية لهذه الفئة ودورها في رفع مستوى البطولة عاماً بعد عام. وشهدت المنافسات مشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات المحلية والدولية، لترسخ مجدداً الموقع الريادي لأبوظبي كعاصمة عالمية للجوجيتسو، وتدعم انتشار اللعبة كأسلوب حياة صحي ومتكامل يناسب مختلف المراحل العمرية.



حضر المنافسات كل من محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو؛ ويوسف عبدالله البطران؛ عضو مجلس إدارة الاتحاد؛ وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو؛ وخالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين - ضمان، ويوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل.

وأكد محمد سالم الظاهري أن الأداء الرفيع الذي قدمه لاعبو فئة الأساتذة يبرهن على التطور المستمر الذي تشهده البطولة، مشيراً إلى أن تنوع المشاركين من مختلف الدول يمنح الحدث بعداً عالمياً متجدداً، ويرسخ مكانة أبوظبي موطناً للأبطال وأصحاب الخبرة، ووجهةً عالمية تحتضن المنافسات الكبرى بجودة تنظيمية تعكس سمعتها المرموقة.



وتابع: نزالات اليوم تعكس التفوق الفني والذهني الذي تتميز به هذه الفئة، وخبرتها في التعامل مع مختلف التحديات. وهذا يسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة المنافسات وإثراء تجربة البطولة. واختتم بالقول: «تواصل أبوظبي تقديم نموذج متفرد يجسد رؤية القيادة الرشيدة في جعل الرياضة أسلوب حياة، وتوفير بيئة تنافسية تدعم الرياضيين في مختلف مراحلهم العمرية. وما نشهده اليوم هو انعكاس لنجاح هذه الرؤية على أرض الواقع».



وقال خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين – ضمان: «يعكس التنظيم المتقن والجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو المستوى الاحترافي الذي وصلت إليه البطولة، وهو ما يسهم في تقديم تجربة رياضية متكاملة ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية، وتجسّد رياضة الجوجيتسو القيم ذاتها التي نحرص على ترسيخها في ضمان، والمتمثلة في المساهمة في تعزيز صحة وجودة حياة أفراد المجتمع وتشجيعهم على تبني أنماط حياة نشطة وصحية». وتتواصل منافسات فئة الأساتذة غداً الأربعاء، حيث يترقب الجمهور مشاركة جديدة لنخبة من اللاعبين المتمرسين في مختلف فئات الأحزمة، وسط توقعات بنزالات قوية من حملة الحزام الأسود.