5536 مشاركاً في مسابقات مهرجان سباق دلما التاريخي

استقطبت مسابقات الدورة الثامنة من مهرجان سباق دلما التاريخي، التي أقيمت خلال الفترة من 16 مايو إلى الأول من يونيو الجاري ونظمتها هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية ومجلس أبوظبي الرياضي، 5536 مشاركاً وذلك في نحو 50 مسابقة رصدت لها أكثر من 1000 جائزة بقيمة إجمالية تجاوزت 33 مليون درهم.

وتضمن المهرجان، الذي أقيم على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، فعاليات عديدة أهمها سباق دلما التاريخي للمسافات الطويلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً الذي بلغت جوائزه 30 مليون درهم وأقيم بمشاركة حوالي 3 آلاف بحار الذي جرى لمسافة 68 ميلاً بحرياً (125 كلم) من جزيرة دلما إلى شاطئ المغيرة.

كما شهد المهرجان تنظيم سباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً بمشاركة نحو 700 بحار تنافسوا في خمسة أشواط لمسافة 4 أميال بحرية، وبلغت جوائزه أكثر من مليوني درهم، وسباق دلما للدراجات الهوائية، وسباق دلما للجري لمختلف الفئات العمرية، وبطولات السباحة، وتنس الريشة والبادل للسيدات، وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية، وبطولتي الكيرم والدومينو للرجال والنساء، ومسابقة الطبخ، ومسابقة الموهوبين لفئات (أجمل صورة وأجمل فيديو وأجمل لوحة لجزيرة دلما) ومسابقات الأطفال اليومية، والألعاب الشعبية، ومسابقة أجمل زي تراثي، وفعاليات المسرح.

وشهد السوق الشعبي للمهرجان الذي يتكون من 46 محلاً للأسر المنتجة من أهالي جزيرة دلما، حضوراً كبيراً للزوار والمتسوقين، حيث استقبل موقع المهرجان خلال فترة انعقاده أكثر من 17 ألف زائر.