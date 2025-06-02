"تحدي دبي للياقة 2025" ينطلق في نوفمبر

أعلنت اللجنة المنظمة لتحدي دبي للياقة، عن موعد انطلاق نسخته التاسعة، والتي ستُقام خلال الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر 2025، بالتزامن مع “عام المجتمع”، كاشفة عن الهوية البصرية الجديدة للمبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في عام 2017.

وجاء الإعلان خلال لقاء استعرض أثر التحدي المتواصل في تعزيز صحة ورفاهية سكان دبي وزوارها، وتحفيز المجتمع على تبنّي أسلوب حياة أكثر نشاطاً، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين والشركاء من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية.

وأكد سعادة خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن النجاح المتواصل لتحدي دبي للياقة يجسد دعم القيادة الرشيدة، وتعاون الجهات المعنية، ووعي أفراد المجتمع، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 13 مليون شخص في النسخ السابقة.

وقال إن تحدي دبي للياقة حقق نجاحاً لافتاً منذ انطلاقه، بفضل شغف المجتمع بالرياضة، والتزامه المستمر بممارستها، وقد ساهمت المبادرة في ترسيخ مكانة دبي مركزا رياضيا عالميا، يتوافق مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويُسهم في تعزيز جودة الحياة في الإمارة.

وأشار إلى أن النسخة الجديدة من التحدي ستواكب “عام المجتمع”، بما يعكس التزام دبي بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تُعزز من صحة وسعادة الأفراد وتكرّس قيم الترابط المجتمعي.

من جانبه، قال سعادة أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن الهوية البصرية الجديدة لتحدي دبي للياقة تعبّر عن تطور المبادرة وتوسّع نطاق تأثيرها الإيجابي في المجتمع، مؤكداً أن التحدي أصبح رمزاً للتغيير الإيجابي، وحافزاً نحو نمط حياة أكثر توازناً وصحة.

وأضاف أن التحدي يساهم في تحقيق الهدف الإستراتيجي بجعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، ويجسد التزام المؤسس ببناء مجتمع أكثر ترابطاً ورفاهية، من خلال فعاليات رياضية وصحية ومجتمعية مبتكرة وملهمة.

وتتضمن أجندة “تحدي دبي للياقة 2025” باقة من الفعاليات الرياضية والمجتمعية المجانية على مدى 30 يوماً، من بينها “تحدي دبي للدراجات الهوائية” في 2 نوفمبر، و”تحدي دبي للتجديف” يومي 8 و9 نوفمبر، و”تحدي دبي للجري” في 23 نوفمبر، إلى جانب فعالية جديدة تحمل عنوان “دبي يوغا” والتي تُختتم بها الدورة في 30 نوفمبر بجلسة يوغا جماعية عند غروب الشمس.

وشهدت نسخة 2024 من التحدي مشاركة قياسية بلغت 2.735.158 مشاركاً، بزيادة 14% عن نسخة 2023، فيما أظهرت نتائج الاستبيانات تحسناً ملحوظاً في اللياقة البدنية والصحة النفسية للمشاركين، إضافة إلى ارتفاع في مستويات تقدير الذات وانخفاض التوتر.