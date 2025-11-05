توروب: الأهلي المصري يتعلم من التجارب وأتمنى الفوز بالسوبر



عبّر المدرب الدنماركي ينس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، عن سعادته بقيادة الأهلي لأول مرة في كأس السوبر، لافتاً إلى أنه سبق وحضر لدولة الإمارات العربية المتحدة في مناسبات سابقة، وأعرب عن تمنياته بأن تكون الفرصة جيدة بالنسبة له لقيادة الفريق للتتويج باللقب.



وأوضح مدرب الأهلي أنه عمد بعد المباراة الأخيرة للفريق، لتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق، مشيراً إلى أنهم دائماً يتعلمون من التجارب، ويحرصون على تطوير الأداء بعد كل تجربة، تطلعاً للخطوة التالية، مبيناً أنهم يضعون الفوز دائماً نصب أعينهم.



وأكد توروب، أن كلاً من أمام عاشور ومحمد شريف، شاركا في التدريبات الأخيرة، وسيشاركان في تدريبات الليلة، وقال: «سنرى ما ستفضي إليه الأمور بخصوص مشاركتهما من عدمها، ونحن جميعاً في انتظار عودتهما للمشاركة مع الفريق».



ودعا توروب جماهير نادي الأهلي بالإمارات لمساندة اللاعبين بقوة لتعزيز دوافعهم المعنوية في مباراة الغد أمام سيراميكا، من أجل تحقيق الفوز والذهاب للمباراة النهائية، ومن ثم التتويج باللقب.

وكشف المدرب الدنماركي، عن أنه بالفعل يهتم ويعمل على تقوية المنظومة الدفاعية للفريق، موضحاً أن تحقيق الفوز لن يكون ممكناً بدون دفاع قوي، يحافظ على تقدم الفريق، وقال: «في مباراتنا السابقة أمام المصري، كانت لدينا نحو 21 محاولة أمام المرمى، مقابل محاولة واحدة للفريق المنافسة على مرمانا، وهذا دليل على أننا نمضي بصورة جيدة، في ما يخص تقوية المنظومة الدفاعية للفريق».