"مهرجان دلما التاريخي" يكرم الجهات المشاركة ويتوج الفائزين

كرمت اللجنة المنظمة لمهرجان سباق دلما التاريخي بدورته الثامنة، أمس السبت، الجهات المشاركة في المهرجان تقديراً لإسهامها في إثراء فعاليات المهرجان الذي انطلق في 16 مايو بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية ومجلس أبوظبي الرياضي ويختتم مساء اليوم.

وشهد التكريم ممثلون عن كل من دائرة البلديات والنقل – بلدية منطقة الظفرة، وشرطة أبوظبي، وهيئة البيئة أبوظبي – مركز لؤلؤ أبوظبي، وشركة المرفأ للطاقة، ومركز التواجد البلدي – مدينة دلما، ومتحف دلما، والهلال الأحمر.

كما توجت اللجنة المنظمة الفائزين في عدد من المسابقات التي أقيمت في الأسبوع الثالث للمهرجان؛ حيث توج الفائزون بالمراكز الأولى في بطولات تنس الريشة للسيدات التي تنافست على جوائزها 51 لاعبة، والبادل للسيدات التي أقيمت بمشاركة 30 لاعبة، وكرة القدم الشاطئية للصغار التي شاركت فيها 8 فرق ضمت 80 متنافساً، والكرة الطائرة الشاطئية التي شارك فيها 72 لاعباً توزعوا على 8 فرق، وبطولة السباحة التي شارك فيها 97 سباحاً بفئات 50 متراً (12-14 سنة)، و50 متراً (15-19 سنة)، و50 متراً للكبار، و400 متر مواطنين، و100 متر للكبار، و200 متر للكبار، و400 متر للكبار.

كما أعلنت نتائج مسابقة الدومينو للنساء والرجال بمشاركة 176 متنافساً، ومسابقة الكيرم للنساء والرجال التي شهدت مشاركة 112 متنافساً.

ويعد مهرجان سباق دلما التاريخي من أبرز الفعاليات التراثية والرياضية في منطقة الظفرة، ويسهم من خلال فعالياته المتنوعة في إحياء التراث البحري الإماراتي، ويجمع بين المعرفة والترفيه.