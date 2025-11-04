ميلهام تدخل التاريخ مع «هاف يورز» في «ملبورن كب»



دخلت الفارسة، جيمي ميلهام، التاريخ بعد أن حققت لقب «ملبورن كب» على صهوة الجواد «هاف يورز»، في مضمار فليمنغتون العريق بأستراليا، لتصبح ثاني امرأة تحقق لقب كأس ملبورن بعد ميشيل باين عام 2015، كما أصبحت أول فارسة تكمل الثنائية التاريخية بفوزها بكأسي كولفيلد وملبورن في موسم واحد على صهوة البطل «هاف يورز».



وحقق «هاف يورز» بقيادة الفارسة ميلهام، وبإشراف الثنائي توني وكالفن ماكفوي، لقب السباق الكلاسيكي لمسافة الميلين (3200 متر) للفئة الأولى للخيول بعمر 3 سنوات على المضمار العشبي، بزمن قدره 3:22.46 دقائق، بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن الجواد الإيرلندي «غودي تو شوز» الذي حل ثانياً، فيما جاء ميدل إيرث في المركز الثالث.