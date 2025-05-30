فعاليات تراثية في الأسبوع الأخير من "مهرجان دلما التاريخي"

تتضمن فعاليات الأسبوع الثالث والأخير من مهرجان سباق دلما التاريخي بدورته الثامنة، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية ومجلس أبوظبي الرياضي، عددا من المسابقات التراثية والرياضية والأنشطة الترفيهية والتوعوية.

ويشهد الأسبوع الأخير من المهرجان، الذي انطلق في 16 مايو الجاري ويقام أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، تنظيم بطولة دلما لصيد الشعري التي يبلغ مجموع جوائزها 300 ألف درهم وتختتم في الأول من يونيو المقبل، ومسابقات البادل للسيدات، وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية، وبطولتي الكيرم والدومينو للرجال والسيدات، وفعاليات مسابقة الطبخ، ومسابقات الموهوبين، ومسابقات الأطفال اليومية التي تبلغ جوائزها 52 ألف درهم.

كما تشمل أيضا مسابقة أجمل زي تراثي للأطفال بجوائز يومية تصل قيمتها الإجمالية إلى 25 ألف درهم، إضافة إلى فعاليات المسرح الرئيسي التوعوية والتراثية، والألعاب الشعبية، وفعاليات ركن الأطفال، والقرية التراثية وورشها البحرية والحرفية، والسوق الشعبي بالمهرجان.

ويشهد الأسبوع الثالث، الذي انطلق اليوم، تنظيم سباق دلما للتجديف الواقف على اللوح للصغار والكبار، وسباق دلما للكاياك للصغار والكبار، وبطولة تنس الريشة للسيدات، وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي تجد إقبالاً من المشاركين بمختلف الفئات العمرية.

ويأتي تنظيم مهرجان سباق دلما التاريخي بهدف إحياء التراث البحري الإماراتي، وتعزيز الهُوية الوطنية، بجانب تعريف المواطنين والمقيمين والزوار بتراث الدولة، إلى جانب المساهمة في تحقيق حراك اقتصادي يدعم الأسر المنتجة وينعش السوق المحلي لجزيرة دلما ومجتمعها المحلي.