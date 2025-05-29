أبوظبي تستضيف "ألعاب المستقبل 2025" في ديسمبر المقبل

أعلنت منظمة “فيجيتال إنترناشيونال”، اختيار أبوظبي لاستضافة دورة “ألعاب المستقبل 2025” التي تُقام في الفترة من 18 إلى 23 ديسمبر المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، لتكون بذلك أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط تحتضن هذا الحدث الرياضي العالمي.

وتُعد “ألعاب المستقبل”، التي تشرف على تنظيمها عالميا " فيجيتال انترناشيونال"، فعالية رياضية رقمية - بدنية “فيجيتال” غير مسبوقة، تجمع بين المنافسة الواقعية والتجربة الافتراضية، وتشمل مجموعة من الرياضات الهجينة، مثل كرة القدم والرماية الرقمية، إلى جانب مسابقات تقنية ورياضية تدمج بين العالمين الواقعي والافتراضي.

وأعلنت المنظمة تعيين “أسباير”، الذراع التنفيذي للتحديات الكبرى والفعاليات العالمية التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، كجهة تنفيذية للحدث على مستوى الدولة، لتقود جهود التنسيق والإشراف على أجندة الابتكار بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما تم اختيار شركة “إثارة”، المتخصصة في تنظيم الفعاليات، كشريك تنفيذي للحدث، حيث تتولى تنفيذ العمليات التشغيلية، والخدمات اللوجستية، والتجربة الجماهيرية، إضافة إلى إدارة أنشطة الترويج والرعاية.

ومن المتوقع أن تستقطب الدورة القادمة آلاف الرياضيين والمشجعين من مختلف أنحاء العالم، ضمن تجربة رياضية متكاملة تجمع بين الأداء البدني والتقنيات المتقدمة.

وكانت النسخة الافتتاحية من الحدث قد شهدت مشاركة أكثر من 2000 رياضي من 100 دولة، واستقطبت جمهوراً واسعاً تجاوز 300 ألف مشجع من مختلف أنحاء العالم.

ويؤكد تنظيم “ألعاب المستقبل” في أبوظبي مكانة الإمارة مركزا عالميا للابتكار الرياضي والتقني، ويعزز من حضور دولة الإمارات على خارطة الفعاليات الرياضية الرائدة عالمياً.