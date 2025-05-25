انطلاق سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية غدا بمشاركة 110 محامل

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق صباح غد الاثنين منافسات النسخة الثامنة من سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ضمن مهرجان دلما التاريخي، بمشاركة 110 محامل من مختلف إمارات الدولة، وعلى متنها أكثر من 3,000 بحار.

ويُقام السباق بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وينطلق من جزيرة دلما التاريخية مروراً بعدد من الجزر، وصولاً إلى شاطئ مدينة المرفأ في منطقة الظفرة، لمسافة تتجاوز 68 ميلاً بحرياً (125 كيلومتراً)، محاكياً خطوط الملاحة القديمة التي تعكس التراث البحري العريق لدولة الإمارات.

ويُعد السباق الأطول والأغلى والأقوى في المنطقة، حيث تبلغ قيمة جوائزه نحو 30 مليون درهم، يحصل الفائز بالمركز الأول على مليون و300 ألف درهم وسيارة، فيما ينال صاحب المركز الثاني مليون درهم وسيارة، وصاحب المركز الثالث 800 ألف درهم وسيارة، إلى جانب جوائز مالية لبقية الفائزين.

ويُدافع المحمل "حشيم 199" لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة حسن عبد الله محمد المرزوقي، عن لقب النسخة السابقة التي شهدت مشاركة 122 محملاً.

وشهدت عمليات التسجيل إقبالاً واسعاً من النواخذة والملاك، فيما استكملت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات الفنية واللوجستية، بما في ذلك الفحص الفني للمحامل، والتأكد من إجراءات السلامة، كما تم تخصيص دعم مجتمعي من خلال تقديم 2000 درهم كمصروفات مشتريات لكل محمل مشارك.

ويحمل السباق طابعاً تراثياً واحتفالياً يجسد قيم الآباء والأجداد المرتبطة بالبحر، وسط مشاركة نُخبة من النواخذة من مختلف الأجيال، في بيئة تنظيمية متكاملة تراعي أعلى معايير السلامة والاحترافية.

وتستمر فعاليات مهرجان دلما حتى الأول من يونيو المقبل، متضمنة 49 مسابقة وأنشطة متنوعة تراثية وتعليمية وترفيهية.